augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sulikezdés

7 órája

Te is segíthetsz! A héten még tart a jótékonysági tanszergyűjtés

Címkék#jótékonység#tanszergyűjtés#iskolakezdés

Ahogy azt tette az elmúlt években, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adypapír idén is jótékonysági tanszergyűjtést szervezett, mellyel a rászoruló családok iskolakezdését szeretné támogatni.

Déri Brenda
Te is segíthetsz! A héten még tart a jótékonysági tanszergyűjtés

Hat teheted, segítsd te is a rászoruló gyermekek iskolakezdését!

Forrás: FMH-archív

Az iskolakezdést segítő jótékonysági akció június 17. óta tart és lassan a végéhez ér, de a héten még van lehetőség segíteni. Augusztus 16-ig a két gyűjtőponton, a papírboltban és a művelődési házban leadhatók az adományok. 

Iskolakezdés
Hat teheted, segítsd te is a rászoruló gyermekek iskolakezdését!
Forrás: FMH-archív

A művelődési ház már elkezdte összeállítani a tanszerlistákat és a következő iskolaszerekre lenne még szükségük: írólap, rajzlap, 30 cm-es egyenes vonalzó, filctoll, stiftes ragasztó, gumis mappa és A/4-es vonalas füzet. 

Iskolakezdés könnyeben: további jótékonysági tanszergyűjtés Fehérváron

De nem ez az egyetlen jótékonysági tanszergyűjtő akció Székesfehérváron. Szintén hagyomány, hogy a Gondtalan Sulikezdés névre hallgató kezdeményezésben az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Next Stop gyűjt közösen a nehéz sorsú gyermekeknek. Az idei már a 9. alkalom, hogy az üzletházban várják a felajánlásokat. A jótékonykodók ebben az esetben augusztus 13-ig adhatják le adományaikat.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu