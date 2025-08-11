augusztus 11., hétfő

3 órája

Iskolai bántalmazás: mit tehet a szülő, a pedagógus és a közösség?

Címkék#feol podcast#Jócsák Éva#Balázs Boglárka#Jó Pont Alapítvány

Bokányi Zsolt
Iskolai bántalmazás: mit tehet a szülő, a pedagógus és a közösség?

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Podcast csatornánkon Bokányi Zsolt vendégei ezúttal Jócsák Éva, a Jó Pont Alapítvány munkatársa, valamint Balázs Boglárka, a Fókusz Családsegítő munkatársa voltak. Egy különösen fontos és érzékeny témát jártunk körül: az iskolai bántalmazást! Egy problémát, amely mélyen érinti a gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egyaránt. A beszélgetés során szó esett a felismerés, a megelőzés és a segítségnyújtás lehetőségeiről, valamint arról is, hogyan tudnak különböző szervezetek együttműködni a gyermekek biztonságosabb környezete érdekében. A Jó Pont Alapítvány egy tematikus szakmai és közösségi nappal szeretné felhívni a figyelmet a témára, amelyre 2025. augusztus 23-án az Agárdi Parkerdőben kerül sor. A programban zenészek, színpadi műsorok és közösségi beszélgetések is helyet kapnak, mindenkit szeretettel várnak!

 

