Iskolai bántalmazás: mit tehet a szülő, a pedagógus és a közösség?

Podcast csatornánkon Bokányi Zsolt vendégei ezúttal Jócsák Éva, a Jó Pont Alapítvány munkatársa, valamint Balázs Boglárka, a Fókusz Családsegítő munkatársa voltak. Egy különösen fontos és érzékeny témát jártunk körül: az iskolai bántalmazást! Egy problémát, amely mélyen érinti a gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egyaránt. A beszélgetés során szó esett a felismerés, a megelőzés és a segítségnyújtás lehetőségeiről, valamint arról is, hogyan tudnak különböző szervezetek együttműködni a gyermekek biztonságosabb környezete érdekében. A Jó Pont Alapítvány egy tematikus szakmai és közösségi nappal szeretné felhívni a figyelmet a témára, amelyre 2025. augusztus 23-án az Agárdi Parkerdőben kerül sor. A programban zenészek, színpadi műsorok és közösségi beszélgetések is helyet kapnak, mindenkit szeretettel várnak!