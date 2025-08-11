Ingyenesen látogatható az Osszárium a Királyi Napok idején

Mától egészen augusztus 20-ig ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, az Osszárium, amely királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványait őrzi. Idén is ünnepélyes keretek között, a Hungarikum együttes dalaival, törtfehér gerberák elhelyezésével és Benkő Tibor korábbi honvédelmi miniszter köszöntőjével nyitotta meg a kamrát a Szent István Király Múzeum eseménye. Székesfehérvár és Fejér vármegye vezetői léptek be először a féltve őrzött termekbe s helyezték el a tisztelet virágait az Osszáriumban.

Benkő Tibor nyugállományú vezérezredes, Magyarország korábbi honvédelmi minisztere, Székesfehérvár díszpolgára beszédében kiemelte:

- Székesfehérvár belvárosának szívében, a Püspöki Palota szomszédságában, történelmi nevezetességű helyszínen állunk – majd emlékeztetett rá, hogy az ásatási falmaradványok a Szent István által alapított Szűz Mária prépostsági templom, a koronázási bazilika maradványai, ahol 38 királyt koronáztak meg, és 15 uralkodót temettek el. Mint hangsúlyozta, az itt történtek „évszázadokon át meghatározták a város, a magyar katolikus egyház, és Magyarország történelmét”.