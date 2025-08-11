5 órája
Ingyenesen látogatható az Osszárium a Királyi Napok idején
Mától augusztus 20-ig ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, az Osszárium, ahol királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványait őrzik. Benkő Tibor hangsúlyozta: az itt őrzött emlékek több mint ezer esztendő történését zárják magukba, üzenve az utókor számára.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Mától egészen augusztus 20-ig ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, az Osszárium, amely királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványait őrzi. Idén is ünnepélyes keretek között, a Hungarikum együttes dalaival, törtfehér gerberák elhelyezésével és Benkő Tibor korábbi honvédelmi miniszter köszöntőjével nyitotta meg a kamrát a Szent István Király Múzeum eseménye. Székesfehérvár és Fejér vármegye vezetői léptek be először a féltve őrzött termekbe s helyezték el a tisztelet virágait az Osszáriumban.
Benkő Tibor nyugállományú vezérezredes, Magyarország korábbi honvédelmi minisztere, Székesfehérvár díszpolgára beszédében kiemelte:
- Székesfehérvár belvárosának szívében, a Püspöki Palota szomszédságában, történelmi nevezetességű helyszínen állunk – majd emlékeztetett rá, hogy az ásatási falmaradványok a Szent István által alapított Szűz Mária prépostsági templom, a koronázási bazilika maradványai, ahol 38 királyt koronáztak meg, és 15 uralkodót temettek el. Mint hangsúlyozta, az itt történtek „évszázadokon át meghatározták a város, a magyar katolikus egyház, és Magyarország történelmét”.
Osszárium megnyitása a Királyi NapokraFotók: Fehér Gábor / FMH
A Székesfehérvári Királyi Napok kapcsán elmondta, hogy az ünnepségsorozat „tisztelgés a hagyományaink, az értékeink, a történelmi múltunk és a történelmi múltunkat formáló uralkodók, egyházi és világi személyek előtt”. Külön kitért az Osszáriumra, amely a régészeti feltárások során talált csontmaradványokat őrzi: - Őrizve és felelevenítve az itt eltemetettek emlékét… emlékezzünk a magyarság sokszor vérzivataros történelmére – mondta, hozzátéve, hogy szabadságunk és biztonságunk azoknak köszönhető, akik áldozatot hoztak hazánkért.
Benkő Tibor emlékeztetett arra is, hogy a koronázási bazilikában temették el Szent Istvánt, bár a török megszállás és a császári zsoldosok fosztogatásai után a sírok nagy része feldúlt állapotban maradt. A maradványok nagy részét később feltárták, és 2000-ben helyezték az Osszáriumba, „bízunk benne, hogy örök nyugalomra”. Kiemelte, hogy a közelmúltban nagy valószínűséggel Mátyás király földi maradványait is sikerült beazonosítani.
Hangsúlyozta a jelen nemzedék felelősségét is: - A csontok egy része, amely itt található, több mint ezer esztendő történését zárják magukba, üzenve nekünk, az utókór számára. Nekünk, akik felelősek vagyunk az elődeink által teremtett értékek megőrzéséért, azok ápolásáért, gazdagításáért és megóvásáért. Nekünk, akik felelősek vagyunk azoknak az emberi értékrendeknek a továbbviteléért, amelyek jellemezték elődeink emberi tulajdonságait, cselekedeteit, amit a magyarság fennmaradásáért, amit Magyarország boldogulásáért tettek – fogalmazott, s utalt a mai világ kihívásaira – háborúkra, éhínségre, gyűlöletre – és arra, hogy mindez gondolkodásra késztet bennünket.
A sírkamra meglátogatása kapcsán arra kérte a hallgatóságot, mérlegeljék: „mit tettünk és a jövőben mit tudunk tenni hazánkért”, miként járulhatunk hozzá a magyarságtudat erősítéséhez és a béke fenntartásához. Merthogy – fogalmazott végül – „a békét, a biztonságot nemcsak puszta erővel, nem csak fegyverrel a kézben lehet szolgálni!”