Ingyenes program Fehérváron: gyógytornászok és fizioterapeuták várják a lakosságot

Országszerte több mint 250 mozgásos és edukációs programra várják az érdeklődőket szeptember 8-án, hétfőn. Székesfehérváron ezen a napon a Kossuth Lajos Általános Iskola biztosít helyszín a rendezvénynek. Arról, hogy mi várható a megyeszékhelyen péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Hiemer-házban Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok, önkormányzati képviselő, Magony Tamás az önkormányzat sportmunkatársa és Kozákné Papp Gabriella gyógytornász, az MGYFT Közép-Dunántúli Régió koordinátora.

Fotó: NAGY NORBERT

Östör Annamáriától elhangzott, hogy nagyon örül, amiért Székesfehérvár is csatlakozott a programhoz, mely egyrészt edukáció, másrészt pedig egy tájékoztatás, mely abban segít az embereknek, hogy a megfelelő helyre forduljanak, ha baj van. Maga is gyógytornászként végzett, így jól tudja, hogy e szakmában kiemelten fontos a prevenció és a természetes gyógyítás. Ezt hivatott népszerűsíteni a szeptember 8-i rendezvény is.

Magony Tamás a város egészségprogramjának kiemelt feladatáról beszélt, melyben az egyik legfontosabb, hogy egészségtudatos életmódra buzdítsák a lakosságot. Ennek érdekében – összegezte – számos kezdeményezés zajlik Fehérváron, ideértve a Nordic Walking túrákat, a Nyitott tornatermeket vagy épp a Kihívás napját.

Fotó: NAGY NORBERT

A rendezvényen Kozákné Papp Gabriella gyógytornász két időpontban tart betegedukációs előadást, melynek megtekintetése díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Ezt szeptember 3-ig az www.mgyft.hu oldalon tehetik meg az érdeklődők.



