augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jeges élmény

29 perce

Ingyenes hűsítő a nyári melegben – ezt használd ki te is!

Címkék#FEHA19#kánikula#ingyen#időjárás#jégkorong

Bár már itt van a nyár vége, az előrejelzések szerint a hőség nem múlik el. Most itt a remek alkalom, hogy még egyszer utoljára ingyen hűtsük le magunkat.

Feol.hu

Az időjárás előrejelzés szerint továbbra is igazi nyári hőségre számíthatunk, így kapóra jöhet az ingyenes hűsítők kihasználása. 

Ingyenes hűsítő Székesfehérváron (a kép illusztráció)
Ingyenes hűsítő Székesfehérváron (a kép illusztráció)
Forrás:  Magyar Nemzet

Hűsítés felsőfokon, ráadásul ingyen

Augusztus 28-án délután 17 órától a FEHA19 a HC Nové Zámky-t fogadja a MET Aréna jegén. A mérkőzés megtekintése ingyenes, így ez egy tökéletes alkalom, hogy elmeneküljünk a kánikula elől és lehűtsük magunkat. Sőt a kellemes hűsölés mellett még egy igazi sportélményben is részünk lehet, nem érdemes kihagyni!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu