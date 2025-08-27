Jeges élmény
33 perce
Ingyenes hűsítő a nyári melegben – ezt használd ki te is!
Bár már itt van a nyár vége, az előrejelzések szerint a hőség nem múlik el. Most itt a remek alkalom, hogy még egyszer utoljára ingyen hűtsük le magunkat.
Az időjárás előrejelzés szerint továbbra is igazi nyári hőségre számíthatunk, így kapóra jöhet az ingyenes hűsítők kihasználása.
Hűsítés felsőfokon, ráadásul ingyen
Augusztus 28-án délután 17 órától a FEHA19 a HC Nové Zámky-t fogadja a MET Aréna jegén. A mérkőzés megtekintése ingyenes, így ez egy tökéletes alkalom, hogy elmeneküljünk a kánikula elől és lehűtsük magunkat. Sőt a kellemes hűsölés mellett még egy igazi sportélményben is részünk lehet, nem érdemes kihagyni!
