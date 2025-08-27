Ingyenes hűsítő a nyári melegben – ezt használd ki te is!

Az időjárás előrejelzés szerint továbbra is igazi nyári hőségre számíthatunk, így kapóra jöhet az ingyenes hűsítők kihasználása.

Ingyenes hűsítő Székesfehérváron (a kép illusztráció)

Forrás: Magyar Nemzet

Hűsítés felsőfokon, ráadásul ingyen

Augusztus 28-án délután 17 órától a FEHA19 a HC Nové Zámky-t fogadja a MET Aréna jegén. A mérkőzés megtekintése ingyenes, így ez egy tökéletes alkalom, hogy elmeneküljünk a kánikula elől és lehűtsük magunkat. Sőt a kellemes hűsölés mellett még egy igazi sportélményben is részünk lehet, nem érdemes kihagyni!