Adathalászok

1 órája

Kamu nyereményjáték az IKEA nevében

Újabb adathalász átverés jelent meg a Facebookon. Az IKEA nevében kanapékat ígérnek a gyanútlan felhasználóknak. A vállalat közölte: semmi köze a hirdetésekhez, és figyelmeztet, hogy senki ne adja meg személyes adatait.

Feol.hu

Az IKEA neve alatt futó hamis nyereményjáték több száz embert megtévesztett a közösségi oldalon. A csalók 180 darab „eladatlan” kanapé kisorsolását ígérik, ám valójában csupán adatokat próbálnak kicsalni a jelentkezőktől. Bár néhány kommentelő gyanút fogott, a hozzászólások többségéből látszik: sokan elhitték az ajánlatot.

Az IKEA nevében terjed egy hamis nyereményjáték
Az IKEA nevében terjed egy hamis nyereményjáték
Forrás: ikea.hu

Figyelmeztet az IKEA

A vállalat közleményben hangsúlyozta, hogy kizárólag a hivatalos felületeiken indítanak nyereményjátékokat, és soha nem kérnek érzékeny adatokat gyanús oldalakon. Nem ez az első alkalom, hogy csalók visszaélnek az IKEA nevével: korábban hamis ajándékkártyákkal próbáltak pénzt és információt szerezni. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy mindig ellenőrizzük a forrást, mielőtt bármilyen online ajánlatra reagálunk. A részletek a baon.hu cikkében olvashatók.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
