Kamu nyereményjáték az IKEA nevében

Az IKEA neve alatt futó hamis nyereményjáték több száz embert megtévesztett a közösségi oldalon. A csalók 180 darab „eladatlan” kanapé kisorsolását ígérik, ám valójában csupán adatokat próbálnak kicsalni a jelentkezőktől. Bár néhány kommentelő gyanút fogott, a hozzászólások többségéből látszik: sokan elhitték az ajánlatot.

Az IKEA nevében terjed egy hamis nyereményjáték

Forrás: ikea.hu

Figyelmeztet az IKEA

A vállalat közleményben hangsúlyozta, hogy kizárólag a hivatalos felületeiken indítanak nyereményjátékokat, és soha nem kérnek érzékeny adatokat gyanús oldalakon. Nem ez az első alkalom, hogy csalók visszaélnek az IKEA nevével: korábban hamis ajándékkártyákkal próbáltak pénzt és információt szerezni. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy mindig ellenőrizzük a forrást, mielőtt bármilyen online ajánlatra reagálunk. A részletek a baon.hu cikkében olvashatók.