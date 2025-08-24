1 órája
Kamu nyereményjáték az IKEA nevében
Újabb adathalász átverés jelent meg a Facebookon. Az IKEA nevében kanapékat ígérnek a gyanútlan felhasználóknak. A vállalat közölte: semmi köze a hirdetésekhez, és figyelmeztet, hogy senki ne adja meg személyes adatait.
Az IKEA neve alatt futó hamis nyereményjáték több száz embert megtévesztett a közösségi oldalon. A csalók 180 darab „eladatlan” kanapé kisorsolását ígérik, ám valójában csupán adatokat próbálnak kicsalni a jelentkezőktől. Bár néhány kommentelő gyanút fogott, a hozzászólások többségéből látszik: sokan elhitték az ajánlatot.
Figyelmeztet az IKEA
A vállalat közleményben hangsúlyozta, hogy kizárólag a hivatalos felületeiken indítanak nyereményjátékokat, és soha nem kérnek érzékeny adatokat gyanús oldalakon. Nem ez az első alkalom, hogy csalók visszaélnek az IKEA nevével: korábban hamis ajándékkártyákkal próbáltak pénzt és információt szerezni. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy mindig ellenőrizzük a forrást, mielőtt bármilyen online ajánlatra reagálunk. A részletek a baon.hu cikkében olvashatók.