Így változik a forgalmi rend a velencei iskola környékén

Szeptember 1-jétől változik a forgalmi rend a velencei Zöldliget Iskola előtt – jelentette be a város önkormányzata. Jövő héttől tehát a Bethlen Gábor utca a Liget utcától a Fő utcáig terjedő szakaszon ismét kétirányúvá válik, emellett új közúti jelzőtáblák és útburkolati jelek teszik majd egyértelműbbé és biztonságosabbá a közlekedést. A legfontosabb módosítás, hogy az eddig érvényben lévő jobbkéz-szabály helyett a forgalmat az „Elsőbbségadás kötelező” tábla fogja szabályozni. Az önkormányzat szerint ez a megoldás gördülékenyebbé teszi az iskola előtti közlekedést, különösen a reggeli és délutáni időszakban.

Az új rendszer lehetővé teszi, hogy az iskola parkolóját elhagyó autósok gyorsabban kijuthassanak az Ország út felé, így mérsékelve a torlódásokat, valamint elősegítve a forgalom biztonságosabb és hatékonyabb áramlását.