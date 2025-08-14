augusztus 14., csütörtök

Kánikula

53 perce

Így segíthetünk most a környezetünknek a nagy hőségben

Címkék#kisállat#növény#hőség

A rendkívüli hőség nemcsak minket, de az állatokat és a növényeket is próbára teszi. A mai, narancssárga figyelmeztetés mellett néhány egyszerű lépéssel mi is sokat tehetünk a környezetünkért – akár otthon, akár a közterületeken.

Feol.hu
Így segíthetünk most a környezetünknek a nagy hőségben

Forrás: Illusztráció!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma is figyelmeztetést adott ki a tartósan magas hőmérséklet miatt. A forróságban azonban nemcsak mi, emberek szenvedünk, de a környezetünk is: a madarak, a háziállatok, a kerti és vadon élő növények, sőt a talaj is. Ilyenkor néhány egyszerű, odafigyelő gesztussal sokat segíthetünk a túlélésben.

Top ajánló – mit tegyünk most a hőségben a környezetünkért:

1. Tegyük ki vizet a madaraknak és kisállatoknak – Egy sekély tálkába töltött friss víz életmentő lehet. Ügyeljünk rá, hogy naponta többször pótoljuk, és árnyékos helyre tegyük.

2. Öntözzük meg a szomjas növényeket – Ne csak a kertben, hanem a házunk előtti vagy a közterületi fák tövénél is adjunk vizet. A forróságban akár egy vödör víz is hatalmas segítség lehet.

3. Védjük a fiatal fákat – Az új telepítésű fák gyökérzete még sekély, így gyorsan kiszáradhat. Lassú vízcsorgatással itassuk át a talajt.

4. Árnyékoljunk, ahol tudunk – Erkélyen, kertben, udvaron használjunk árnyékolókat, hogy a növények és a kisállatok is találjanak hűvösebb menedéket.

5. Kerüljük a pazarlást – A hőség idején minden csepp víz számít. Öntözéshez használjunk esővizet, ha van rá lehetőség.

A hőségriasztás idején ezek az apró cselekedetek javítják a környezetünk állapotát, hosszú távon pedig akár a település mikroklímáját is kedvezően befolyásolhatják. Egy-egy pohár víz, árnyékos menedék vagy időben adott öntözés életeket menthet.

 

