Így festett egykoron a Sárbogárdi Művelődési Ház

Immár 170 esztendeje annak, hogy Sárbogárd mezővárosi rangra emelkedett. A településre sokáig a nagy- és középbirtokos gazdálkodás volt jellemző. A nagybirtokosok majorszerűen építették ki birtokaikat az országutak mentén. Az út mellé kerültek a gazdasági épületek és a nemesi kúriák is, a majorokat pedig a zsellérek házai kötötték össze egymással, így szép lassan kialakult az összefüggő településkép, amely részben ma is látható. Ez adta az alapját a mostani városképnek, kiegészülve a II. világháború utáni építményekkel. A súlyos károk miatt a lakosság kitartó munkájára volt szükség a helyreállítás során. A helyiek méltán büszkék arra, hogy az 1960-as évektől Sárbogárd a Mezőföld egyik fontos szellemi, oktatási, közművelődési, gazdasági és igazgatási központja lett. Az újjáépítés meghatározó mozzanata volt a járási művelődési ház felépítése. A ma is József Attila nevét viselő intézményről a megyei sajtó először 1956 márciusában adott hírt: „Nagyteljesítményű fényszórókat és rivaldát készítettek a sárbogárdi kisiparosok és a gépállomás dolgozói társadalmi munkával a járási művelődési ház részére. A munkát a magyar-szovjet barátsági hónap tiszteletére ajánlották fel.” A társadalmi munkában résztvevők emléklapot kaptak, és album is készült a megmozdulásokról. A tanácstagok egységesen úgy döntöttek, hogy az épület teljes elkészültéig a községfejlesztési alap felét az építkezésre fordítják. 1958-ban Bartha Tibor újságíró „Sárbogárdi pókhálók” című cikkében taglalta, miért is van szükség a beruházásra. Kiemelte, hogy a még működő kultúrházat kocsmából alakították át, „anélkül, hogy a megtisztelő állapotához illő ruhát kapott volna”. A nézőtér rövid és keskeny volt, a házban rossz szag uralkodott, mállott a vakolat, és a mennyezet is megrongálódott. A bevételek jelentősen elmaradtak a szükségestől. A tanács a működéshez feltétlenül szükséges összeget biztosította az új kultúrotthon megépüléséig. Addig is új igazgatót neveztek ki Kokas Ferencné személyében, aki rögtön belevetette magát a munkába: sorra szervezte az ünnepségeket, zenés-táncos rendezvényeket, filmvetítéseket és előadásokat, KISZ kultúrbemutatókat. A Hősök terén álló új épületet 1966-ban adták át. Szakkörök, klubok indultak, ifjúsági seregszemléket tartottak, koncertek, színházi előadások várták a közönséget a kultúra új otthonában, amely rendezvényei és korszerű terei révén 2025-ben, majd’ 60 év után is központi helye a városi közművelődésnek és a közösségi életnek.

Váczi Márk