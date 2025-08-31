augusztus 31., vasárnap

Igényfelmérést tartottak Kislángon és Mezőszentgyörgyön: megjöttek az eredmények

Még 2025 áprilisában indítottak a közlekedési menetrendekkel kapcsolatban igényfelmérést Kislángon, melynek eredményét a napokban osztották meg a lakossággal.

Déri Brenda

Lakossági észrevételek alapján a Székesfehérvár–Kisláng vonalon hétköznap, különösen a tanítási időszakban sok gyermek és dolgozó utazik és gyakran előfordul, hogy nincs elegendő ülőhely, mivel a járatokra Székesfehérváron felszállnak a szabadbattyáni, kőszárhegyi és polgárdi utasok. Polgárdi után az autóbuszok többsége kiürül és főként kislángiak maradnak a járatokon – foglalja össze a legfőbb problémát közösségi oldalán az önkormányzat.

Mint kiderült, a MÁV-Szesza Zrt. támogatja a megállóhelyek le- vagy felszállási korlátozását, de további pontosításra lenne még szükségük, ezért az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a [email protected] e-mail címre küldjék el, hogy melyik járatokon igénylik a felszállási korlátozást.

A további javaslatok között Kisláng megfogalmazta még, hogy nyaranta napi 3 járatot szeretnének a Siófok, Szigligeti utcához, valamint javasolták a Budapestről Székesfehérváron át Kiscséripusztára érkező vonatokhoz az időbeli csatlakozást Kislángra, továbbá kérték a járatsűrítést a Kisláng-Enying távon. Mindezeket a MÁV-Szesza Zrt. vagy nem tartotta indokoltnak vagy nem javasolta ezek bevezetését, így jelenleg úgy fest, hogy csak a már fent említett változtatás léphet életbe.

Kisláng mellett több lakossági észrevételt fogalmazott meg Mezőszentgyörgy is, ám azokat a későbbiekben fogjuk részletesebben kifejteni.

 

