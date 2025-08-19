Idős ellátottaknak rendeztek alkotótábort Elzamajorpusztán – videóval

Ismét megrendezték a Seregélyesi Baptista Általános Iskola kezelésében lévő elzamajorpusztai Pelikán-ház Erdei Iskolában az idősek alkotótáborát, amely évről évre nagyszerű alkalomnak bizonyul a különböző művészeti ágak gyakorlásához, a szórakozáshoz, a barátságok építéséhez. A Magyarországi Baptista Egyház szociális módszertani központja vállalta el a szervezés oroszlánrészét, a remek és nyugodt helyszín pedig évek óta adott a Dinnyési-fertő szomszédságában lévő erdei iskolában, ahol ezen a nyáron is 65 évnél idősebbek találkoztak egymással, hogy megosszák egymással gondolataikat, tehetségük gyümölcseit, nem utolsó sorban pedig támaszai legyenek egymásnak. Már az egész országban híre ment a lehetőségnek, így aztán senki sem csodálkozott azon, hogy megtelt a létesítmény: a legtöbben idősek otthonából, mások saját házukból, egyesek hajléktalanszállókról érkeztek az V. Cédrus Alkotótáborba.

Az idős táborozók együtt alkothatnak, tanulhatnak és gazdagodhatnak a közösségben

Fotó: feol.hu

Egyházi fenntartóként a vendéglátók nem titkolták, hogy keresztény szellemiségű alkotótábort szerveztek, idén ezt a mondatot választva a Bibliából: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Korintus 5,17) Az idős táborlakókat Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház korábbi főtitkára, lelkész köszöntötte. „Legyen nyitott a szívetek, alkotómunkátok és beszélgetéseitek során építsetek őszinte kapcsolatokat és barátságokat”, kérte hallgatóságától. Elmesélt egy történetet. Az ukrajnai háború kitörését követő napokban menekülteket szállított az elzamajorpusztai létesítménybe, hogy a család ott átmeneti menedékre találjon. Amikor autójával elhajtott egy kenukat szállító gépjármű mellett, az autóban ülő kisgyerek azt hitte, nem kenuk, hanem rakéták vannak az utánfutóra pakolva. „Mennyi alaptalan félelem tudja megtölteni a szíveket!”, sóhajtott a lelkipásztor, majd arra hívta fel az idősek figyelmét, igyekezzenek lélekben minél több jó és szép élménnyel töltekezni ezekben a napokban, hiszen Isten nem a külsőségekre tekint, hanem azt figyeli, mi van a szívekben. A francia írót, Exupéry-t idézte: a legfontosabb a szemnek láthatatlan.