Idős ellátottaknak rendeztek alkotótábort Elzamajorpusztán – videóval
Miért csak a gyerekek és a fiatalok táborozhatnak? Hiszen ez az időtöltés, a gondtalan közös együttlét azoknak is jár, akik jócskán túl vannak aktív éveiken és jobbára már csak az élet naplementéjében gyönyörködnek. A cédrus ötvenedik évében fordul termőre és akár több száz évig élhet: nem véletlen, hogy így nevezte el az ötletgazda, a Velencén élő Kereskedő Emőke teológus, szociális lelki gondozó ezt a hetet: V. Cédrus Alkotótábor.
Ismét megrendezték a Seregélyesi Baptista Általános Iskola kezelésében lévő elzamajorpusztai Pelikán-ház Erdei Iskolában az idősek alkotótáborát, amely évről évre nagyszerű alkalomnak bizonyul a különböző művészeti ágak gyakorlásához, a szórakozáshoz, a barátságok építéséhez. A Magyarországi Baptista Egyház szociális módszertani központja vállalta el a szervezés oroszlánrészét, a remek és nyugodt helyszín pedig évek óta adott a Dinnyési-fertő szomszédságában lévő erdei iskolában, ahol ezen a nyáron is 65 évnél idősebbek találkoztak egymással, hogy megosszák egymással gondolataikat, tehetségük gyümölcseit, nem utolsó sorban pedig támaszai legyenek egymásnak. Már az egész országban híre ment a lehetőségnek, így aztán senki sem csodálkozott azon, hogy megtelt a létesítmény: a legtöbben idősek otthonából, mások saját házukból, egyesek hajléktalanszállókról érkeztek az V. Cédrus Alkotótáborba.
Egyházi fenntartóként a vendéglátók nem titkolták, hogy keresztény szellemiségű alkotótábort szerveztek, idén ezt a mondatot választva a Bibliából: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Korintus 5,17) Az idős táborlakókat Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház korábbi főtitkára, lelkész köszöntötte. „Legyen nyitott a szívetek, alkotómunkátok és beszélgetéseitek során építsetek őszinte kapcsolatokat és barátságokat”, kérte hallgatóságától. Elmesélt egy történetet. Az ukrajnai háború kitörését követő napokban menekülteket szállított az elzamajorpusztai létesítménybe, hogy a család ott átmeneti menedékre találjon. Amikor autójával elhajtott egy kenukat szállító gépjármű mellett, az autóban ülő kisgyerek azt hitte, nem kenuk, hanem rakéták vannak az utánfutóra pakolva. „Mennyi alaptalan félelem tudja megtölteni a szíveket!”, sóhajtott a lelkipásztor, majd arra hívta fel az idősek figyelmét, igyekezzenek lélekben minél több jó és szép élménnyel töltekezni ezekben a napokban, hiszen Isten nem a külsőségekre tekint, hanem azt figyeli, mi van a szívekben. A francia írót, Exupéry-t idézte: a legfontosabb a szemnek láthatatlan.
Serafin József szociális módszertani vezető köszöntőjében cáfolta azt a közmondás, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik, szerinte ennek éppen az ellenkezője az igaz. Úgy vélte, minél kíváncsibb valaki, annál tovább marad fiatal, ezért a táborozókat egyre több újdonság megismerésére biztatta. Hiszen minél érdeklődőbb valaki a világ dolgai iránt, annál inkább marad fiatal, fiatalos, annál tovább marad aktív a gondolkodásában és a cselekedeteiben. A megnyitó hálás közönségét a Felzárkózó Települések elnevezésű kormányprogramban résztvevő falvak fiatal lakóinak együttese szórakoztatta. Akik örömmel zenéltek, és ha már eljöttek Kelet-Magyarországról, kihasználták a lehetőséget egy fürdésre, hiszen sokan közülük először látták a Balatont. Majd Sajtos József iskolaigazgató segítségével benevezhettek egy velencei-tavi kajaktúrára is.
Évek óta visszatérő vendég a pákozdi kézművesek, a Bütyköldések közössége, akik kosárfonásra, agyagozásra, gyöngyfűzésre, horgolásra és egyéb másra tanítják ezen a héten azokat, akik már régen életük hanglemezének B oldalát hallgatva sem mondtak le arról, hogy valamilyen újdonságot sajátítsanak el. Eljön a legendás maratonfutó, a mezőfalvai Kovács István Mikulásnagykövet is, aki élményeit osztja meg a táborozókkal. A kutyaterápiás és más bemutatók mellett előadást tart majd a híres séf, Villám Attila, aki – miután évekig a brit uralkodói családnál dolgozott a királyi palotában és akinek utolsó nagyobb munkája Károly koronázási ceremóniája volt –, hazaköltözött Magyarországra és Pusztaszabolcson keresett magának eladó házat. Elmondja az őt hallgató időseknek, hogy jelenlegi munkája sem kevésbé izgalmas, mint az angliai volt, hiszen filmsztárok és a stábok szakácsa lett egy-egy ismert, hazánkban forgatott nemzetközi produkció alkalmával.