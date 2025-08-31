Zivatarokkal és hőhullámmal indul a szeptemberi iskolakezdés!

Fejér megyében, az iskolakezdés hetében változékony, de alapvetően kellemes időjárás várható. A nappali hőmérsékletek 24–30 °C között mozognak, míg hajnalban 15–17 °C-ra hűl le a levegő.

Változékony időjárás vár az iskolásokra is! Fotó: Facebook

A hét elejére Közép-Dunántúlon heves zivatarokra és jelentős csapadékra is számíthatunk. Ezek a jelenségek fokozott figyelmet igényelhetnek az iskolakezdés napjaiban, különösen reggelente.

Hogyan készüljünk fel az időjárás változásaira?

Ruházat: Réteges öltözködés ajánlott – hűvös reggelekre könnyű kabát, délutáni napsütésre pedig vidám, szellős ruházat.

Eső elleni védelem: Esőkabát vagy összecsukható ernyő hasznos lehet a váratlan záporok miatt.

Reggeli közlekedés: A villámlással, záporral járó időjárás megzavarhatja a reggeli utazást; érdemes időben elindulni az iskolába.

Átlagos szeptemberi idő Fejér megyében

A Magyarországra általánosságban jellemző értékek szerint szeptemberben átlagos nappali csúcsok körülbelül 24 °C körül alakulnak, az átlaghőmérséklet mintegy 15–16 °C Átlagosan havi 50 mm alatti csapadék várható, és havi 1–2 alkalommal fordulhat elő 30 °C feletti hőmérséklet

Mi várható tehát a tanévkezdés környékén?