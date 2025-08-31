4 órája
Zivatarokkal és hőhullámmal indul a szeptemberi iskolakezdés!
Bár a tanévkezdés hagyományosan a nyár búcsúját jelenti, azért lesz még napsütés. Az időjárás Fejér megyében szeptember első napjaiban igazi nyárvégi kavalkádot ígér.
Fotó: Illusztráció: Pexels
Fejér megyében, az iskolakezdés hetében változékony, de alapvetően kellemes időjárás várható. A nappali hőmérsékletek 24–30 °C között mozognak, míg hajnalban 15–17 °C-ra hűl le a levegő.
A hét elejére Közép-Dunántúlon heves zivatarokra és jelentős csapadékra is számíthatunk. Ezek a jelenségek fokozott figyelmet igényelhetnek az iskolakezdés napjaiban, különösen reggelente.
Hogyan készüljünk fel az időjárás változásaira?
- Ruházat: Réteges öltözködés ajánlott – hűvös reggelekre könnyű kabát, délutáni napsütésre pedig vidám, szellős ruházat.
- Eső elleni védelem: Esőkabát vagy összecsukható ernyő hasznos lehet a váratlan záporok miatt.
- Reggeli közlekedés: A villámlással, záporral járó időjárás megzavarhatja a reggeli utazást; érdemes időben elindulni az iskolába.
Átlagos szeptemberi idő Fejér megyében
A Magyarországra általánosságban jellemző értékek szerint szeptemberben átlagos nappali csúcsok körülbelül 24 °C körül alakulnak, az átlaghőmérséklet mintegy 15–16 °C Átlagosan havi 50 mm alatti csapadék várható, és havi 1–2 alkalommal fordulhat elő 30 °C feletti hőmérséklet
Mi várható tehát a tanévkezdés környékén?
- Változékony, de alapvetően kellemes idő: hűvösebb reggelek, melegebb délutánok.
- Növekvő zivatarveszély a hét elején, amely befolyásolhatja a közlekedést.
- Rugalmas felkészülés javasolt: réteges öltözet, arrébb tett indulás, esővédő felszerelés hasznos.