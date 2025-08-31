augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Viharos tanévkezdet?

4 órája

Zivatarokkal és hőhullámmal indul a szeptemberi iskolakezdés!

Címkék#Fejér megyében#csapadék#zivatar

Bár a tanévkezdés hagyományosan a nyár búcsúját jelenti, azért lesz még napsütés. Az időjárás Fejér megyében szeptember első napjaiban igazi nyárvégi kavalkádot ígér.

Feol.hu
Zivatarokkal és hőhullámmal indul a szeptemberi iskolakezdés!

Fotó: Illusztráció: Pexels

Fejér megyében, az iskolakezdés hetében változékony, de alapvetően kellemes időjárás várható. A nappali hőmérsékletek 24–30 °C között mozognak, míg hajnalban 15–17 °C-ra hűl le a levegő.

Időjárás
Változékony időjárás vár az iskolásokra is! Fotó: Facebook

A hét elejére Közép-Dunántúlon heves zivatarokra és jelentős csapadékra is számíthatunk. Ezek a jelenségek fokozott figyelmet igényelhetnek az iskolakezdés napjaiban, különösen reggelente.

Hogyan készüljünk fel az időjárás változásaira?

  • Ruházat: Réteges öltözködés ajánlott – hűvös reggelekre könnyű kabát, délutáni napsütésre pedig vidám, szellős ruházat.
  • Eső elleni védelem: Esőkabát vagy összecsukható ernyő hasznos lehet a váratlan záporok miatt.
  • Reggeli közlekedés: A villámlással, záporral járó időjárás megzavarhatja a reggeli utazást; érdemes időben elindulni az iskolába.

Átlagos szeptemberi idő Fejér megyében

A Magyarországra általánosságban jellemző értékek szerint szeptemberben átlagos nappali csúcsok körülbelül 24 °C körül alakulnak, az átlaghőmérséklet mintegy 15–16 °C Átlagosan havi 50 mm alatti csapadék várható, és havi 1–2 alkalommal fordulhat elő 30 °C feletti hőmérséklet 

Mi várható tehát a tanévkezdés környékén?

  • Változékony, de alapvetően kellemes idő: hűvösebb reggelek, melegebb délutánok.
  • Növekvő zivatarveszély a hét elején, amely befolyásolhatja a közlekedést.
  • Rugalmas felkészülés javasolt: réteges öltözet, arrébb tett indulás, esővédő felszerelés hasznos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu