Ma is rekkenő hőség várható

#kánikula#időjárás#hőmérséklet#hőség

A levegő szinte izzik a forróságtól, a nap könyörtelenül tűz. Az időjárás továbbra is extrém hőséget hoz, amely próbára teszi még az egészséges szervezetet is.

Feol.hu
Ma is rekkenő hőség várható

Nem enyhül az időjárás, ma is kánikula lesz.

Forrás: Shutterstock

A köpönyeg szerint a mai időjárás nem sok változást hoz, ugyanis marad a rekkenő hőség. A nap során csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést, eső nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, így országszerte folytatódik a kánikula.

időjárás
Nem enyhül az időjárás, ma is kánikula lesz.
Forrás: Shutterstock

A forró időjárás komoly egészségügyi kockázatokat hordoz

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő. Gyakori lehet a fáradékonyság, fejfájás, aluszékonyság, valamint a fülledtség fokozódása. A keringési zavarok, szédülés, vérnyomás-ingadozás, vizesedés és nehézlégzés is erősödhet. Az UV sugárzás nagyon erős lesz, magas a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért ajánlott a megfelelő védelem, valamint a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozás kerülése.

