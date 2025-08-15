Ma is rekkenő hőség várható

A köpönyeg szerint a mai időjárás nem sok változást hoz, ugyanis marad a rekkenő hőség. A nap során csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést, eső nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, így országszerte folytatódik a kánikula.

Nem enyhül az időjárás, ma is kánikula lesz.

Forrás: Shutterstock

A forró időjárás komoly egészségügyi kockázatokat hordoz

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő. Gyakori lehet a fáradékonyság, fejfájás, aluszékonyság, valamint a fülledtség fokozódása. A keringési zavarok, szédülés, vérnyomás-ingadozás, vizesedés és nehézlégzés is erősödhet. Az UV sugárzás nagyon erős lesz, magas a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért ajánlott a megfelelő védelem, valamint a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozás kerülése.