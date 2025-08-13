Időjárás
1 órája
Ma is tombol a hőség
Tombol a nyár, és a nap sugarai könyörtelenül perzselik a tájat. Az időjárás most igazi nyári kánikulát hoz.
Forró lesz ma az időjárás
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint forró nyári időjárás vár ma ránk. Egyetlen felhő sem zavarja majd a kék eget, egész nap ragyogó napsütésre készülhetünk. A hőmérséklet akár 36-37 fokig is emelkedhet, így a hőség tovább erősödik.
Szerencsére nem terheli szervezetünket az időjárás
Számottevő fronthatásra nem kell számítani, ami jó hír a frontérzékenyeknek: a legtöbb időjárás okozta panasz enyhülhet vagy teljesen megszűnhet. Érdemes azonban gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről és árnyékos pihenőkről, mert a forróság a nap folyamán fokozódhat.
