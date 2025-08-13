Ma is tombol a hőség

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint forró nyári időjárás vár ma ránk. Egyetlen felhő sem zavarja majd a kék eget, egész nap ragyogó napsütésre készülhetünk. A hőmérséklet akár 36-37 fokig is emelkedhet, így a hőség tovább erősödik.

Forró lesz ma az időjárás

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Szerencsére nem terheli szervezetünket az időjárás

Számottevő fronthatásra nem kell számítani, ami jó hír a frontérzékenyeknek: a legtöbb időjárás okozta panasz enyhülhet vagy teljesen megszűnhet. Érdemes azonban gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről és árnyékos pihenőkről, mert a forróság a nap folyamán fokozódhat.