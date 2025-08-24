augusztus 24., vasárnap

Időjárás: sok napsütés, kevés felhő és enyhe hőmérséklet

A következő napokban sok napsütés és kevés csapadék várható. A hőmérséklet hűvösebb marad, de az időjárás kedvezően hat a frontérzékenyekre.

Az időjárás továbbra is derűs arcát mutatja: sok lesz a napsütés, csupán néhol fordulhat elő egy-egy zápor. A délutáni hőmérséklet a köpönyeg előrejelzései szerint 21 és 26 fok között alakul, az élénk szél miatt azonban kissé hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.

Kellemes időjárás várható
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás hatása szervezetünkre

Kedvező hír, hogy számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, a korábban jelentkező időjárás okozta tünetek enyhülnek vagy teljesen megszűnnek. 

 

