Idén is keresik Lepsény kenyerét

A IV. Szent István-napi ünnepi programokhoz kapcsolódóan idén is Kenyérsütő versenyt hirdetnek Lepsényben.

Déri Brenda

A program szervezője, a Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, aki a tavalyi évhez hasonlóan idén is várja a lelkes kenyérsütőket, akik megmérettetnék magukat augusztus 20-án. Kitétel ugyanekkor, hogy a versenyre minimum fél kilós házilag sütött kenyérrel lehet nevezni. 

A győztes kenyér receptjét az eredményhirdetés után az önkormányzat közzéteszi közösségi oldalán, így bárki elkészítheti otthon.


 

 

