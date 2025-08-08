Idén is keresik Lepsény kenyerét

A program szervezője, a Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, aki a tavalyi évhez hasonlóan idén is várja a lelkes kenyérsütőket, akik megmérettetnék magukat augusztus 20-án. Kitétel ugyanekkor, hogy a versenyre minimum fél kilós házilag sütött kenyérrel lehet nevezni.

A győztes kenyér receptjét az eredményhirdetés után az önkormányzat közzéteszi közösségi oldalán, így bárki elkészítheti otthon.



