Szent István nap
1 órája
Idén is keresik Lepsény kenyerét
A IV. Szent István-napi ünnepi programokhoz kapcsolódóan idén is Kenyérsütő versenyt hirdetnek Lepsényben.
A program szervezője, a Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, aki a tavalyi évhez hasonlóan idén is várja a lelkes kenyérsütőket, akik megmérettetnék magukat augusztus 20-án. Kitétel ugyanekkor, hogy a versenyre minimum fél kilós házilag sütött kenyérrel lehet nevezni.
A győztes kenyér receptjét az eredményhirdetés után az önkormányzat közzéteszi közösségi oldalán, így bárki elkészítheti otthon.
