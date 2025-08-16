Ideiglenes forgalomkorlátozás Velencén a város születésnapja miatt

A Velence várossá válásának születésnapjához kapcsolódó nagyszabású programok miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe a településen – adta hírül az önkormányzat. A rendezvény helyszínéül szolgáló Tópart utca – a Széchenyi úttól a Viola utcáig terjedő szakaszon – augusztus 18-án, hétfőn 12 órától augusztus 20-án, szerdán 12 óráig mindkét irányban le lesz zárva. A korlátozásra a fesztivál előkészítési és bontási munkálatainak biztonságos lebonyolítása miatt van szükség.

A forgalmat ez idő alatt a Velence, Széchenyi utca – Kápolnásnyék, Ibolya utca – Velence, Viola utca útvonalon terelik el. A szervezők és a város vezetése arra kérik a közlekedőket, hogy a megszokottnál hosszabb menetidővel számoljanak, és türelemmel, megértéssel fogadják a korlátozást.