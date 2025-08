Végső búcsú Horváthné Gogán Jolántól

A Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület vezetője 69 éves korában, augusztus 2-án hunyt el. Horváthné Gogán Jolánt sokan szerették, sokan meg is emlékeztek róla a közösségi médiában. A Dél-Fejér megyei hírportál ugyancsak hatalmas veszteségként írta le mindenki Joli nénijének elvesztését. Mint írták: "elképzelhetetlen volt nélküle bármely esemény Mezőszilason." S valóban: tanító, segítő, könyvtáros, táncos, oktató, kulturális szervező, önkormányzati képviselő, egyesületi vezető – és feleség is volt. Számos titulus kerülhetne Joli néni neve mellé, aki évtizedeken át megszervezte a helyi szüreti felvonulást, aktívan részt vett az iskolával együttműködésben a tanoda működtetésében, pályázatokkal segítette a falut, vezette a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesületet, néptánc- és nyugdíjas-találkozókat szervezett – és ezeken részt vett akár mint táncos is –, valamint az elszármazottak találkozójának "anyja" volt.

Horváthné Gogán Jolán hosszú évek, évtizedek munkája után pihent meg

Fotó: FMH-archív / Szanyi-Nagy Judit

Horváthné Gogán Jolán temetése

Fáradhatatlanul Mezőszilasért és a térség minőségi kulturális életéért dolgozott. Joli nénit augusztus 16-án, 13 órától kísérik utolsó útjára a mezőszilasi felső temetőben. A család gyászában a szerkesztőség is osztozik!