„Ebben volt az ereje: szeretni akart” – Elbúcsúztatták Horváthné Gogán Jolánt (galéria)

„Mindenki Joli nénije” 69 éves korában pihent meg, utolsó útjára augusztus 16-án, szombaton kísérték szerettei, barátai, ismerősei. – Alig tudunk megszólalni most, amikor Horváthné Gogán Jolánt, Jolit búcsúztatjuk – tekintett körbe Nagy Judit a mezőszilasi „felső” temetőben. – Vigasztalni szeretnénk, de nem találjuk a megfelelő szavakat – tette hozzá, s hogy többen egyetértenek vele, a föld felé szegezett fejek és tekintetek mutatták.

Horváthné Gogán Jolánt sokan elkísérték utolsó útján

Fotó: Szanyi-Nagy Judit

Emberek nagy csoportja gyűlt össze ugyanis e szakrális helyszínen, hogy egy olyan embertől vegyenek búcsút, akit tiszteltek, szerettek. Joli nénit nagyfokú segítőkészség jellemezte, kitartó, szorgalmas ember volt. Hazaszeretete beragyogta a lelkét, ritka, igazi kincs volt ez. Amint a lelkész fogalmazott:

emberszerető ember volt.

– Nehéz embernek lenni. Az embersors küzdelmet jelent mindannyiunk számára, kivétel nélkül: feladatokat, kihívásokat, teljesítményt. Harcolunk, küldetésként adjuk tovább önmagunkat, és arra kérjük az Istent, ehhez adjon emberfeletti erőt. S nehéz dolog, ha szeret az ember. Van, hogy harcolni kell a szeretetért, a megbecsülésért. Kicsit szeretni nem lehet, a szív önmagából és önmagától cselekszik. Szeretni akar, mert ez élteti, ez ad erőt neki. És ő így élt. Ebben volt az ereje, ebben volt a titka: szeretni akart. Fáradhatatlanul. Aki szeret, annak fickándozik a szíve, az élete színes. Ő ilyen volt. Nem tudott nem szeretni. Boldoggá tett benneteket: nemcsak a családját, de a községben élőket is. Nem ismert határokat, nem ismert lehetetlent, imádkozott, hogy a falubeli gyermekeknek, fiataloknak, az érett korúaknak szép, szebb élete legyen. Őt ez tette boldoggá. Küzdelmes, nehéz élete ellenére – vagy éppen ezért – együttérző, kedves, mosolygós ember volt – jellemezte Nagy Judit. S feltette az elgondolkodtató kérdést: – Megfigyelted, milyen gyorsan repül az idő, ha boldog vagy? Az ő jelenléte is boldoggá tett. Ebből a felejthetetlen időből kell erőt meríteni a szürke, nehéz hétköznapokban.

Hiszen „csak egyetlen ember hiányzik, és mégis olyan: mintha kihalt volna a világ, mintha kihalt volna a világod...”