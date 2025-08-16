39 perce
„Ebben volt az ereje: szeretni akart” – Elbúcsúztatták Horváthné Gogán Jolánt (galéria)
Megfigyelted, milyen gyorsan repül az idő, ha boldog vagy? – hangzott el a kérdés. A kérdés, melyet Nagy Judit református lelkész a csonton át egészen a lélekig hatoló beszéde egy pontján az emberek felé intézett. Ők mind Horváthné Gogán Jolánt búcsúztatták.
„Mindenki Joli nénije” 69 éves korában pihent meg, utolsó útjára augusztus 16-án, szombaton kísérték szerettei, barátai, ismerősei. – Alig tudunk megszólalni most, amikor Horváthné Gogán Jolánt, Jolit búcsúztatjuk – tekintett körbe Nagy Judit a mezőszilasi „felső” temetőben. – Vigasztalni szeretnénk, de nem találjuk a megfelelő szavakat – tette hozzá, s hogy többen egyetértenek vele, a föld felé szegezett fejek és tekintetek mutatták.
Emberek nagy csoportja gyűlt össze ugyanis e szakrális helyszínen, hogy egy olyan embertől vegyenek búcsút, akit tiszteltek, szerettek. Joli nénit nagyfokú segítőkészség jellemezte, kitartó, szorgalmas ember volt. Hazaszeretete beragyogta a lelkét, ritka, igazi kincs volt ez. Amint a lelkész fogalmazott:
emberszerető ember volt.
– Nehéz embernek lenni. Az embersors küzdelmet jelent mindannyiunk számára, kivétel nélkül: feladatokat, kihívásokat, teljesítményt. Harcolunk, küldetésként adjuk tovább önmagunkat, és arra kérjük az Istent, ehhez adjon emberfeletti erőt. S nehéz dolog, ha szeret az ember. Van, hogy harcolni kell a szeretetért, a megbecsülésért. Kicsit szeretni nem lehet, a szív önmagából és önmagától cselekszik. Szeretni akar, mert ez élteti, ez ad erőt neki. És ő így élt. Ebben volt az ereje, ebben volt a titka: szeretni akart. Fáradhatatlanul. Aki szeret, annak fickándozik a szíve, az élete színes. Ő ilyen volt. Nem tudott nem szeretni. Boldoggá tett benneteket: nemcsak a családját, de a községben élőket is. Nem ismert határokat, nem ismert lehetetlent, imádkozott, hogy a falubeli gyermekeknek, fiataloknak, az érett korúaknak szép, szebb élete legyen. Őt ez tette boldoggá. Küzdelmes, nehéz élete ellenére – vagy éppen ezért – együttérző, kedves, mosolygós ember volt – jellemezte Nagy Judit. S feltette az elgondolkodtató kérdést: – Megfigyelted, milyen gyorsan repül az idő, ha boldog vagy? Az ő jelenléte is boldoggá tett. Ebből a felejthetetlen időből kell erőt meríteni a szürke, nehéz hétköznapokban.
Hiszen „csak egyetlen ember hiányzik, és mégis olyan: mintha kihalt volna a világ, mintha kihalt volna a világod...”
Horváthné Gogán Jolán búcsúztatása Mezőszilason
Horváthné Gogán Jolán, mindenki Joli nénije
Horváthné Gogán Jolán tanító, segítő, könyvtáros, táncos, oktató, kulturális szervező, önkormányzati képviselő és egyesületi vezető is volt. Elképzelhetetlen volt nélküle bármely esemény Mezőszilason, de lengyel, görög és erdélyi testvér- és partnertelepülések képviselői is szomorúan értesültek a hírről: nincsen többé Joli néni, aki összeköti őket fizikailag és lélekben egyaránt.