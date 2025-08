Ismerd meg hazádat – Székesfehérváron tartja ifjúsági akadémiáját a Honismereti Szövetség

A múlt, a haza, a kultúra iránt érdeklődő és elkötelezett fiatalok tábora az ifjúsági honismereti akadémia

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Itthon vagyunk, Székesfehérváron

Székesfehérvár nem először szerepel a Honismereti Szövetség kiemelt helyszínei között: legutóbb 2005-ben, húsz éve tartotta ifjúsági akadémiáját Székesfehérváron a Honismereti Szövetség, míg 2013-ban a – felnőtteknek szóló – Országos Honismereti Akadémia helyszínéül szolgált a város. Az idei tábor résztvevői között sok ismerős arc is felbukkant, akik évről évre részt vesznek az ifjúsági akadémián. A visszatérők mellett többen érkeztek a határon túlról is, jóllehet, ezek a határok itt most mást jelentenek. A hon egy, itthon vagyunk, most éppen Székesfehérváron – hangsúlyozta köszöntöjében Debreceni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke.

Az ünnepélyes megnyitó köszöntői után Demeter Zsófia történész tartott nyitóelőadást. Az augusztus 4. és 8. között zajló tábor során a diákok meghallgatják majd egymás előadásait, városismereti sétát tesznek, mely során megtekintik a Romkertet, az Egyházmegyei Múzeum kiállítását és a Sóstói Természetvédelmi Területet. A hét során egy teljes napot szentelnek a tanulmányi kirándulásoknak, amelyek egy-egy csoportja a Velencei-tó térségével ismerkedik más-más útvonalat bejárva. S bár az ifjúsági akadémia jobbára a tanulásról, a szellemi gyarapodásról szól, nem maradhat el a közös szórakozás sem: a táborzáró estén egy táncház várja majd a fiatalokat, akik minden bizonnyal hosszú időkre nyúló barátságokat köttetnek majd egymással. Mert a honismeret nemcsak összehoz, hanem meg is tart.