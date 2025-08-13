augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Jó reggelt, Fejér vármegye!

8 órája

Hol domboruljanak a sírjaink?

Címkék#bányagép#szakember#régész

Palocsai Jenő
Hol domboruljanak a sírjaink?

Fotó: PJD

Részben talán azoknak van igaza, akik szerint nem érdemes bolygatni régen elhunyt emberek földi maradványait. Ha már egyszer a végső nyughelyükre kerültek, akkor legyen ott nyugtuk, és ne zavarja meg őket ebben sem rakodógép, sem kis seprű, de ecset és lapát se, és persze az eszközök és gépek munkáját vezérlő emberek, régészek se.

Igaz, ha egyszer már nem leszünk, úgysem lesz sok választásunk, de ha mégis, akkor inkább egy szakemberekből és lelkes önkéntesekből álló csapat szedje fel az eredeti anatómiai elrendezésben talált csontvázamat, mint hogy egy dózer tolja a felüljáró alá töltésanyagnak. Én a rekkenő hőségtől sem rettenő régész csapatot választanám, és nem a bányagépek fogas vaskanalát, vagy esetleg azt, hogy a szántóföldön egy sok száz lóerős traktor húzza át rajtam az altalajlazító mindenen áthatoló késeit.

Persze kutatjuk a jövőt és az űrt, de éppen saját magunkról, az emberről tudjuk a legkevesebbet. Meg aztán, állítólag múlt nélkül nincs jövő.

 

