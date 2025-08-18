Gyászba borult Fehérvár, fiatal focistát siratott az ország

Az elmúlt hét folyamán számos hír érkezett Fejérből. Most megmutatjuk, mely cikkek keltették a legnagyobb érdeklődést, a legnépszerűbb írások között ott voltak a váratlan fordulatok és a nagy bejelentések is. A feol.hu olvasóinak figyelmét ezúttal is azok a hírek ragadták meg leginkább, amelyek meglepetést okoztak, vitát indítottak vagy elgondolkodtattak.

Hír a hétről: A Vörösmarty Színház új igazgatója, Dolhai Attila szórakoztatta a nagy létszámú közönséget az eseményen

Fotó: ÖKK/ Simon Erika

Hírek nyomában

Dolhai Attila király előadással lepte meg a Királyi Napok közönségét

Nem akármilyen meglepetés produkciót láthattak a Székesfehérvári Királyi Napok nyitógáláján. A Vörösmarty Színház nem rég bejelentett új igazgatója, Dolhai Attila szórakoztatta a nagy létszámú közönséget.