Gyászba borult Fehérvár, fiatal focistát siratott az ország
Számos történés színesítette, szépítette és rendítette meg a Fejér vármegyeiek életét. A nagy bejelentések mellett, sajnos szomorú hírekről is be kellett számolnunk.
Az elmúlt hét folyamán számos hír érkezett Fejérből. Most megmutatjuk, mely cikkek keltették a legnagyobb érdeklődést, a legnépszerűbb írások között ott voltak a váratlan fordulatok és a nagy bejelentések is. A feol.hu olvasóinak figyelmét ezúttal is azok a hírek ragadták meg leginkább, amelyek meglepetést okoztak, vitát indítottak vagy elgondolkodtattak.
Dolhai Attila király előadással lepte meg a Királyi Napok közönségét
Nem akármilyen meglepetés produkciót láthattak a Székesfehérvári Királyi Napok nyitógáláján. A Vörösmarty Színház nem rég bejelentett új igazgatója, Dolhai Attila szórakoztatta a nagy létszámú közönséget.
Fiatal labdarúgó vesztette életét
A Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület a legnagyobb közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy játékosuk Varga Zsombor volt az áldozata annak az előszállási balesetnek, melyben egy autó szorította kútoszlopnak sofőrjét, és ezzel az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett és a helyszínen azonnal életét vesztette.
Fejér felett húzott át a Wizz Air legújabb, legmenőbb repülőgépe
Még fél éves sincs a légitársaság legújabb repülőgépe, de már bejárta fél Európát és a Közel-Keletet. A Wizz Air legnagyobb hatótávolságú repülőgépe az Airbus A321 NEO XLR múlt héten először érkezett Magyarországra, a szemfüles Fejér megyei repülőgép-rajongók akár fel is fedezhették az égen.
Elhunyt Látrányi Viktória, akitől többek között Cser-Palkovics András is búcsúzott
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy elhunyt Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum meghatározó munkatársa, Székesfehérvár önkormányzati kommunikációs csatornájának elkötelezett szerkesztője.
Újabb mérföldkő a fehérvári influenszer életében
Lánykérés, esküvő, most pedig új otthon – roham léptekben halad előre a székesfehérvári származású tartalomgyártó élete. Rétegi Tícia és férje beköltöztek új otthonukba.
Azonnali árcsökkentést jelentettek be Magyarországon
Megérkezett a várva várt döntés, az autósok örülhettek. A MOL kihirdette az új literenkénti árakat, amelyek kedden léptek életbe.
Újabb fesztivál lesz Fejér vármegyében
Közönségkedvencekkel, fiatalok körében népszerű eladókkal jön idén is a kétnapos Polgárdi Nyári Fesztivál.
Új polgármester Székesfehérváron? – a Fehérvár AV19 légiósai a városházán jártak
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere fogadta az ICEHL-ben szereplő együttes légiósait és családtagjaikat a városházán. A rövid körbevezetést is tartalmazó eseményen a polgármesteri székbe is beülhettek a játékosok, ám végül csak a Fehérvár AV19 másodedzője, Tyler Dietrich élt ezzel a lehetőséggel.
Eldőlt, hol lesz tűzijáték augusztus 20-án Fejérben
Szűkebb környezetünkben manapság nem túl gyakori jelenség, hogy nemzeti ünnepünkkor színes és hangos fénycsóvák emelkednek a magasba. A tűzijátékokat sok helyen mellőzik vagy felcserélik a különböző fény- és lézerjátékok, de a tűzijáték rajongóknak sincs okuk búlakodni. Lesz idén is fényjáték az ünnepekhez kapcsolódóan.
