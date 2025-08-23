Új gyalogos- és kerékpáros híd épül Fejérben (képgalériával)

Folyamatosan zajlanak a hídépítési munkák az M7-es autópálya Velencei pihenőjénél, ahol egy teljesen új gyalogos- és kerékpáros hidat emelnek. Bár a társaság augusztus 31-ig nem végez előre tervezett munkálatokat az M0 és Balatonvilágos között a főpályán, a pihenő térségében gőzerővel halad a beruházás – számolt be a MKIF Zrt.

Javában zajlik a hídépítés a Velencei pihenő térségében

Forrás: MKIF Zrt.

A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét nyolc darabban szállították a helyszínre. Ezeket kettesével illesztik össze, így a daruzás során négy nagyobb elem kerül a helyére. Jelenleg a korrózióvédelem és az illesztések előkészítése zajlik.

Hídépítés idején

A főváros felé vezető oldalon a járom már elkészült, szeptember végéig pedig a belső elválasztó sávban is kiépítik a tartószerkezetet. A Balaton irányába a hídháttöltés már kész, itt október közepéig épül ki a járom, ezt követően emelik be a hídszerkezetet.