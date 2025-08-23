53 perce
Új gyalogos- és kerékpáros híd épül Fejérben (képgalériával)
Folyamatosan dolgoznak a szakemberek az M7-es autópálya Velencei pihenő térségében. A hídépítés célja, hogy egy korszerűbb, szélesebb és biztonságosabb gyalogos- és kerékpáros átjáró valósuljon meg, amely kiváltja a régi, elavult szerkezetet.
Folyamatosan zajlanak a hídépítési munkák az M7-es autópálya Velencei pihenőjénél, ahol egy teljesen új gyalogos- és kerékpáros hidat emelnek. Bár a társaság augusztus 31-ig nem végez előre tervezett munkálatokat az M0 és Balatonvilágos között a főpályán, a pihenő térségében gőzerővel halad a beruházás – számolt be a MKIF Zrt.
A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét nyolc darabban szállították a helyszínre. Ezeket kettesével illesztik össze, így a daruzás során négy nagyobb elem kerül a helyére. Jelenleg a korrózióvédelem és az illesztések előkészítése zajlik.
Hídépítés idején
A főváros felé vezető oldalon a járom már elkészült, szeptember végéig pedig a belső elválasztó sávban is kiépítik a tartószerkezetet. A Balaton irányába a hídháttöltés már kész, itt október közepéig épül ki a járom, ezt követően emelik be a hídszerkezetet.
Új gyalogos- és kerékpáros híd épül VelencénélFotók: MKIF
Az új híd a jelenlegi, 3 méter széles átkelőtől mintegy 20 méterre, a Balaton felőli oldalon épül, szélessége 4,5 méter lesz, emelkedése pedig az eddiginél enyhébb. A beruházók döntését szakmai vizsgálatok indokolták, a régi híd felújítása drágább lenne, ráadásul műszaki állapota és a 2027-re tervezett autópálya-bővítés miatt nem is maradhatna meg.
Új lendület a déli térségnek: végre zöld utat kapott az M8-as gyorsforgalmi út építése
A kivitelezés idején időszakosan lezárják a Velencei pihenő jobb és bal oldali parkolóit. A főpályát és a Velence csomópontot érintő forgalomkorlátozásokról az MKIF Zrt. a weboldalán, közösségi felületein és az Útinformon keresztül ad előzetesen tájékoztatást.