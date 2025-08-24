Kösd fel a gatyád, ha ezt a helyesírási kvízt hibátlanul akarod kitölteni!

augusztus 24., vasárnap

Kvíz

Üdvözöllek a kihívások világában! Ez a helyesírási kvíz azoknak szól, akik szeretnék próbára tenni magukat, mennyire jártasak a magyar nyelv rejtelmeiben.

Feol.hu
Ez a helyesírási kvíz még a legjobbakon is kifoghat!

Fotó: Shutterstock

A magyar helyesírás sokszor tartogat meglepetéseket, még a gyakorlott nyelvhasználók számára is. A helyesírási kvíz segít felfrissíteni tudásodat, közben pedig szórakoztató módon mélyítheted el ismereteidet.

Helyesírási kvíz
Fotó: Shutterstock

Íme a nagy helyesírási kvíz a legbátrabbaknak! 

Ez a 10 kérdésből álló helyesírási kvíz kifejezetten nehéz, így akkor is tartogat számodra új felismeréseket, ha úgy érzed, jól ismered a szabályokat. A helyesírási kvíz nemcsak szórakoztat, hanem tanít is, hiszen minden kérdés után megjelöljük a helyes választ. Tedd próbára magad, és nézd meg, hány jó választ tudsz adni a következő helyesírási kvíz kérdéseire!

1.
Melyik a helyes?
2.
Melyik a helyes?
3.
Egybe vagy külön írjuk?
4.
Hogyan írjuk helyesen?
5.
Melyik a helyes?
6.
Melyik a helyes?
7.
Melyik a helyes?
8.
Hogyan írjuk helyesen?
9.
Melyik a helyes?
10.
Melyik a helyes?

Ha ki szeretnéd tölteni korábbi kvízeinket, akkor KATTINTS IDE!

