1 órája
Új háziorvos kezdte meg munkáját: Kihirdették a rendelési időket
Jó hír a faluban! Szeptember első napjától új háziorvos, Bodnár Imre fogadja a betegeket a településen.
Fotó: Illusztráció! Pexels
A polgármester hivatalosan kihirdette az ellátás rendjét, amelyben pontosan meghatározták a rendelési időket. A cecei háziorvosi rendelési idő most mindenki számára átláthatóvá vált, így a lakosság könnyen tájékozódhat, mikor fordulhat orvoshoz.
Így rendel a háziorvos:
A második számú háziorvosi praxis a Jókai utca 11. szám alatt működik. Itt az ellátás a következő rendben zajlik:
- hétfőn 12:30 és 15:30 között,
- kedden 8:00–10:00 óra között,
- szerdán 12:30–15:30 között,
- csütörtökön 8:00–10:00 óráig,
- pénteken 8:00–10:00 óráig.
A pénteki rendelést követően, 10:00 és 11:00 óra között tanácsadás is elérhető a páciensek számára.
Ellátás a Zrínyi utcai rendelőben
A második számú praxis betegei számára a Zrínyi utca 1. szám alatti rendelő is nyitva áll. Itt a rendelés kedden és csütörtökön zajlik, mindkét nap 10:30-tól 12:00 óráig.