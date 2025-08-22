augusztus 22., péntek

Egészségügy!

3 órája

Új háziorvos kezdte meg munkáját: Kihirdették a rendelési időket

Címkék#praxis#háziorvosi#cecei

Jó hír a faluban! Szeptember első napjától új háziorvos, Bodnár Imre fogadja a betegeket a településen.

Feol.hu
Új háziorvos kezdte meg munkáját: Kihirdették a rendelési időket

Fotó: Illusztráció! Pexels

A polgármester hivatalosan kihirdette az ellátás rendjét, amelyben pontosan meghatározták a rendelési időket. A cecei háziorvosi rendelési idő most mindenki számára átláthatóvá vált, így a lakosság könnyen tájékozódhat, mikor fordulhat orvoshoz.

Háziorvos
Szeptembertől rendelaz új háziorvos! Fotó: Illusztráció! Pexels

Így rendel a háziorvos: 

A második számú háziorvosi praxis a Jókai utca 11. szám alatt működik. Itt az ellátás a következő rendben zajlik:

  • hétfőn 12:30 és 15:30 között,
  • kedden 8:00–10:00 óra között,
  • szerdán 12:30–15:30 között,
  • csütörtökön 8:00–10:00 óráig,
  • pénteken 8:00–10:00 óráig.

A pénteki rendelést követően, 10:00 és 11:00 óra között tanácsadás is elérhető a páciensek számára.

Ellátás a Zrínyi utcai rendelőben

A második számú praxis betegei számára a Zrínyi utca 1. szám alatti rendelő is nyitva áll. Itt a rendelés kedden és csütörtökön zajlik, mindkét nap 10:30-tól 12:00 óráig.

 

