Petíció

4 órája

18 ezren kérik: hazahozatnák Boldog Erzsébet sírfedelét Svájcból (galéria)

Címkék#sírfedél#Árpád-házi Boldog Erzsébet#Székesfehérvár

Több mint 18 ezer ember állt ki Európában azért, hogy Árpád-házi Boldog Erzsébet sírfedele visszatérjen Magyarországra. Augusztus 20-án Székesfehérváron adták át az aláírásokat, ahol a politikusok és a szervezők egyaránt hangsúlyozták: történelmi és erkölcsi kötelesség, hogy az ereklye méltó helyen, a nemzet egykori fővárosában találjon otthonra.

Feol.hu
18 ezren kérik: hazahozatnák Boldog Erzsébet sírfedelét Svájcból (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Augusztus 20-án, Székesfehérváron, a Városháza dísztermében, a Szent Korona hiteles másolata előtt adták át ünnepélyesen azt a több mint 18 ezer aláírást, melyet egy Svájcban élő magyar közösség gyűjtött össze annak érdekében, hogy Árpád-házi Boldog Erzsébet díszes sírfedele hazakerüljön Magyarországra. Az eseményen részt vett Vargha Tamás miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő és Cser-Palkovics András polgármester, valamint a kezdeményezés elindítói, köztük Bakocs Michel, Szilvia Struhar, Verebes Csaba és Spanini Zsuzsanna. Mint elhangzott, az Árpád-házi ereklye jelenleg a svájci állam tulajdonában van, a Svájci Magyar Egyesület - Hagyományos Íjászat kezdeményezésére indult aláírásgyűjtés hazahozatala érdekében. 

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Vargha Tamás arról beszélt, hogy régóta dolgoznak azon, hogy a Svájci Nemzeti Múzeumban őrzött ereklye visszatérhessen Székesfehérvárra, és köszönetet mondott mindazoknak, akik aláírásukkal támogatták az ügyet. Hangsúlyozta: az aláírások Európa számos országából érkeztek, és külön köszönet illeti Czukor József nagykövetet is, aki a diplomáciai egyeztetésekben segíti a folyamatot.

Cser-Palkovics András polgármester kiemelte: szimbolikus, hogy az aláírások átadására éppen augusztus 20-án, Szent István városában kerülhetett sor. Mint mondta, az európai közösség maga is vallja, hogy a polgárok szándékaira kell építeni a döntéseket, így 18 ezer aláírásnak komoly súlya lehet. A polgármester megköszönte a kezdeményezőknek és a támogató közösségeknek, hogy Székesfehérvár mellé álltak ebben a nemes ügyben.

Hazahozatnák Boldog Erzsébet sírfedelét Svájcból

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A szervezők nevében Bakocs Michel hangsúlyozta: a svájci és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásával sikerült elérni ezt a jelentős eredményt, és most Svájcon, illetve a Zürichi Landesmuseumnál van a döntés felelőssége.

Árpád-házi Boldog Erzsébet III. András magyar király leánya, az Árpád-ház utolsó nőági sarja volt, akit gyermekkorában száműztek Magyarországról. A svájci Töss kolostorban élte le életét, 1336-ban ott hunyt el. Sírját a reformáció pusztította el, de díszes sírfedelének fedőlapja fennmaradt, és ma a Zürichi Nemzeti Múzeumban található. A művészettörténeti értékkel bíró kőlap magyar címereket és jelképeket hordoz, ezért a hazahozatala nemcsak kulturális, de erkölcsi kötelesség is lenne: méltó helye Székesfehérváron, a nemzet történelmi fővárosában lehetne.

 

 

