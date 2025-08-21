18 ezren kérik: hazahozatnák Boldog Erzsébet sírfedelét Svájcból (galéria)

Augusztus 20-án, Székesfehérváron, a Városháza dísztermében, a Szent Korona hiteles másolata előtt adták át ünnepélyesen azt a több mint 18 ezer aláírást, melyet egy Svájcban élő magyar közösség gyűjtött össze annak érdekében, hogy Árpád-házi Boldog Erzsébet díszes sírfedele hazakerüljön Magyarországra. Az eseményen részt vett Vargha Tamás miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő és Cser-Palkovics András polgármester, valamint a kezdeményezés elindítói, köztük Bakocs Michel, Szilvia Struhar, Verebes Csaba és Spanini Zsuzsanna. Mint elhangzott, az Árpád-házi ereklye jelenleg a svájci állam tulajdonában van, a Svájci Magyar Egyesület - Hagyományos Íjászat kezdeményezésére indult aláírásgyűjtés hazahozatala érdekében.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Vargha Tamás arról beszélt, hogy régóta dolgoznak azon, hogy a Svájci Nemzeti Múzeumban őrzött ereklye visszatérhessen Székesfehérvárra, és köszönetet mondott mindazoknak, akik aláírásukkal támogatták az ügyet. Hangsúlyozta: az aláírások Európa számos országából érkeztek, és külön köszönet illeti Czukor József nagykövetet is, aki a diplomáciai egyeztetésekben segíti a folyamatot.

Cser-Palkovics András polgármester kiemelte: szimbolikus, hogy az aláírások átadására éppen augusztus 20-án, Szent István városában kerülhetett sor. Mint mondta, az európai közösség maga is vallja, hogy a polgárok szándékaira kell építeni a döntéseket, így 18 ezer aláírásnak komoly súlya lehet. A polgármester megköszönte a kezdeményezőknek és a támogató közösségeknek, hogy Székesfehérvár mellé álltak ebben a nemes ügyben.