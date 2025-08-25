Fellebbent a fátyol: Megszólalt Orbán Győző a Hatvanpuszta-birtokról

Orbán Győző a Borsnak nyilatkozott a gazdaságról, Hatvanpuszta az utóbbi időkben politikai támadások céltáblájává vált. Orbán Viktor miniszterelnök édesapja szerint a vádak alaptalanok. Mint elmondta, a terület a múltban is egy gazdasági központ volt.

Orbán Győző szerint igaztalanul támadják a közelgő választások előtt fiát, Orbán Viktort a hatvanpusztai birtok miatt.

Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja. A Habsburgok egyik mintagazdasága volt. Ez volt a kostelep, néhány kilométerre van Bányavölgy, ami a disznótelepük volt, aztán Göböljáráson egy másik telep, és Máriavölgyön a marhatelep, ahol ma a golfklub működik

– mesélte Orbán Győző.

Hatvanpuszta a szívügye

A miniszterelnök édesapja szívügyének tekinti a mezőgazdaságot és a vidéket, ezért vásárolta meg azt a birtokot, ahol korábban az édesapja, ő, sőt fia is dolgozott diákmunkában. Célja, hogy felélessze és beindítsa a gazdálkodást. Elárulta, hogy a földek rendben vannak, és a gazdasági központ is várhatóan elkészül még az ősz vége előtt. A terület mérete és az épületek felújítása miatt azonban a teljes birtok rendbehozatala még évekig eltarthat. Ennek ellenére a tervek szerint a gazdálkodás már a következő évben megkezdődhet.

Orbán Győző arra is kitért, hogy a nagy érdeklődés miatt gyakran kerülnek a leselkedők látókörébe, akik figyelik a birtokon zajló munkálatokat.