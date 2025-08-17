augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
1,39 milliárd forintot értek valakinek az alábbi Hatos lottó nyerőszámok

A 33. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye, így telitalálat esetén, akár 1 milliárd 390 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette augusztus 17-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok.

Feol.hu

Tegnap nem kedvezett senkinek Fortuna, nem volt telitalálat az Ötöslottón, így minden szempár augusztus 17-én, vasárnap a délutáni lottósorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 1 milliárd 390 millió forint. A Hatoslottó húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette ezúttal is.

A 32. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye. A Hatoslottón 1, 251 milliárdot nyerhetett a szerencsés.
Mutatjuk a Hatoslottó 32. hetének nyerőszámait.
Forrás: MTI /Archív

Íme a  Hatoslottó 33. heti nyerőszámai

Nyerőszámok: 5, 15, 29, 33, 37, 44

Nyeremények:
6 találat: 1 darab – 1 399 223 625 Ft
5 találat: 42 darab – 398 660 Ft
4 találat: 2007 darab – 8 345 Ft
3 találat: 33 254 darab – 3065 Ft

A jövő heti várható főnyeremény: 110 millió Ft.

További információ a Szerencsejáték oldalán.

 

