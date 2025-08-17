1 órája
1,39 milliárd forintot értek valakinek az alábbi Hatos lottó nyerőszámok
A 33. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye, így telitalálat esetén, akár 1 milliárd 390 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette augusztus 17-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok.
Tegnap nem kedvezett senkinek Fortuna, nem volt telitalálat az Ötöslottón, így minden szempár augusztus 17-én, vasárnap a délutáni lottósorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 1 milliárd 390 millió forint. A Hatoslottó húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette ezúttal is.
Íme a Hatoslottó 33. heti nyerőszámai
Nyerőszámok: 5, 15, 29, 33, 37, 44
Nyeremények:
6 találat: 1 darab – 1 399 223 625 Ft
5 találat: 42 darab – 398 660 Ft
4 találat: 2007 darab – 8 345 Ft
3 találat: 33 254 darab – 3065 Ft
A jövő heti várható főnyeremény: 110 millió Ft.
További információ a Szerencsejáték oldalán.