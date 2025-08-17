1,39 milliárd forintot értek valakinek az alábbi Hatos lottó nyerőszámok

Tegnap nem kedvezett senkinek Fortuna, nem volt telitalálat az Ötöslottón, így minden szempár augusztus 17-én, vasárnap a délutáni lottósorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 1 milliárd 390 millió forint. A Hatoslottó húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette ezúttal is.

Mutatjuk a Hatoslottó 32. hetének nyerőszámait.

Forrás: MTI /Archív

Íme a Hatoslottó 33. heti nyerőszámai

Nyerőszámok: 5, 15, 29, 33, 37, 44

Nyeremények:

6 találat: 1 darab – 1 399 223 625 Ft

5 találat: 42 darab – 398 660 Ft

4 találat: 2007 darab – 8 345 Ft

3 találat: 33 254 darab – 3065 Ft

A jövő heti várható főnyeremény: 110 millió Ft.

