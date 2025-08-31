augusztus 31., vasárnap

3 órája

Több száz millió forintot értek a Hatoslottó nyerőszámai

A 35. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye, így telitalálat esetén, akár 230 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette augusztus 31-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok.

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, Magyarország egyik kedvenc szerencsejátéka ősztől két sorsolást is bonyolít csütörtök vasárnap elosztásban, így még nagyobb esély kínálkozik a főnyeremény elnyerésére a Hatoslottón. Szerdán öten is elvitték a Skandináv lottó főnyereményét, szombaton azonban nem volt telitalálat az Ötöslottón, így minden szempár az augusztus 31-i Hatoslottó sorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 230 millió forint. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette.

Mutatjuk a vasárnap legfontosabb számait. A Hatoslottó főnyereményéből, akár egy lakást is vehet a boldog szerencsés.
Mutatjuk a vasárnap legfontosabb számait. Kihúzták a Hatoslottót!
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Íme a  Hatoslottó 35. heti nyerőszámai

Nyerőszámok: 4, 21, 25, 33, 39, 41 

Nyeremények:
6 találat: nem volt
5 találat: 40 db - 319 515 forint
4 találat:  1910 db - 6690 forint
3 találat: 30 539 db - 2545 forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.

 

 

