39 perce
Több mint 1 milliárd forintot értek a Hatoslottó nyerőszámai
A 32. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye, így telitalálat esetén, akár 1 milliárd 251 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette augusztus 10-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok.
Ahogy arról beszámoltunk, Magyarország egyik kedvenc szerencsejátéka ősztől két sorsolást is bonyolít csütörtök vasárnap elosztásban, így még nagyobb esély kínálkozik a főnyeremény elnyerésére a Hatoslottón. Szerdán elvitték a Skandináv Lottót, szombaton azonban nem volt telitalálat az Ötöslottón, így minden szempár augusztus 10-én, vasárnap délutáni sorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 1 milliárd 251 millió forint. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette Király Viktor felesége, Király-Virág Anita, illetve Meloveczky Miklós vezetésével.
Íme a Hatoslottó 32. heti nyerőszámai
Nyerőszámok: 4, 9, 25, 30, 41, 45,
Nyeremények:
6 találat: nem volt
5 találat: 86 db - 194 370 forint
4 találat: 2846 db - 5875 forint
3 találat: 40 099 db - 2535 forint
A jövő heti várható főnyeremény: 1 milliárd 390 millió forint.
További információ a Szerencsejáték oldalán.