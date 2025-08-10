augusztus 11., hétfő

Tegnap, 16:08

Több mint 1 milliárd forintot értek a Hatoslottó nyerőszámai

A 32. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye, így telitalálat esetén, akár 1 milliárd 251 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette augusztus 10-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok.

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, Magyarország egyik kedvenc szerencsejátéka ősztől két sorsolást is bonyolít csütörtök vasárnap elosztásban, így még nagyobb esély kínálkozik a főnyeremény elnyerésére a Hatoslottón. Szerdán elvitték a Skandináv Lottót, szombaton azonban nem volt telitalálat az Ötöslottón, így minden szempár augusztus 10-én, vasárnap délutáni sorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 1 milliárd 251 millió forint. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette Király Viktor felesége,  Király-Virág Anita, illetve Meloveczky Miklós vezetésével.

A 32. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye. A Hatoslottón 1, 251 milliárdot nyerhetett a szerencsés.
Mutatjuk a Hatoslottó 32. hetének nyerőszámait.
Forrás: MTI /Archív

Íme a  Hatoslottó 32. heti nyerőszámai

Nyerőszámok: 4, 9, 25, 30, 41, 45, 

Nyeremények:
6 találat: nem volt
5 találat: 86 db - 194 370 forint
4 találat:  2846 db - 5875 forint
3 találat: 40 099 db -  2535 forint

A jövő heti várható főnyeremény: 1 milliárd 390 millió forint.

További információ a Szerencsejáték oldalán.

 

