Szerencsejáték 27 perce

Íme a Hatoslottó heti nyerőszámai!

A 33. játékhéten valaki igazán örülhetett otthon ugyanis elvitte a Hatoslottó főnyereményét. Így a 34. héten 110 millió forint keresi gazdáját. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette augusztus 24-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok.

A Hatoslottó 34. heti nyerőszámait pár perccel ezelőtt húztak ki, amelyet a Duna TV közvetített, már mutatjuk is, melyek azok! A nyeremény 110 illió Ft volt ezúttal. Mutatjuk a Hatoslottó 34. hetének nyerőszámait.

Forrás: MTI /Archív Íme a Hatoslottó 34. heti nyerőszámai Nyerőszámok: 9, 13, 24, 26, 30, 42, Nyeremények:

6 találat: 0 darab

5 találat: 76 darab – 174 445 Ft

4 találat: 2 435 darab – 5 445 Ft

3 találat: 32 985 darab – 2 445 Ft A jövő heti várható főnyeremény: 230 millió Ft. További információ a Szerencsejáték oldalán.

