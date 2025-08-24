Szerencsejáték
2 órája
Íme a Hatoslottó heti nyerőszámai!
A 33. játékhéten valaki igazán örülhetett otthon ugyanis elvitte a Hatoslottó főnyereményét. Így a 34. héten 110 millió forint keresi gazdáját. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette augusztus 24-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok.
A Hatoslottó 34. heti nyerőszámait pár perccel ezelőtt húztak ki, amelyet a Duna TV közvetített, már mutatjuk is, melyek azok! A nyeremény 110 illió Ft volt ezúttal.
Íme a Hatoslottó 34. heti nyerőszámai
Nyerőszámok: 9, 13, 24, 26, 30, 42,
Nyeremények:
6 találat: 0 darab
5 találat: 76 darab – 174 445 Ft
4 találat: 2 435 darab – 5 445 Ft
3 találat: 32 985 darab – 2 445 Ft
A jövő heti várható főnyeremény: 230 millió Ft.
További információ a Szerencsejáték oldalán.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre