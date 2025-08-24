augusztus 24., vasárnap

2 órája

Íme a Hatoslottó heti nyerőszámai!

A 33. játékhéten valaki igazán örülhetett otthon ugyanis elvitte a Hatoslottó főnyereményét. Így a 34. héten 110 millió forint keresi gazdáját. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette augusztus 24-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok.

Feol.hu

A Hatoslottó 34. heti nyerőszámait pár perccel ezelőtt húztak ki, amelyet a Duna TV közvetített, már mutatjuk is, melyek azok! A nyeremény 110 illió Ft volt ezúttal. 

A 32. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye. A Hatoslottón 1, 251 milliárdot nyerhetett a szerencsés.
Mutatjuk a Hatoslottó 34. hetének nyerőszámait.
Forrás: MTI /Archív

Íme a  Hatoslottó 34. heti nyerőszámai

Nyerőszámok: 9, 13, 24, 26, 30, 42, 

Nyeremények:
6 találat: 0 darab 
5 találat: 76 darab – 174 445  Ft
4 találat: 2 435 darab – 5 445 Ft
3 találat: 32 985 darab –  2 445 Ft

A jövő heti várható főnyeremény: 230 millió Ft. 

További információ a Szerencsejáték oldalán.

 

