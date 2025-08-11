Ilyen 1 millió forint alatti dízel autókat lehet kapni Fejér vármegyében

Ebben, az 1 millió forint alatti használt autó szegmensben rögtön egy igazi kuriózumot kínálnak mindössze 400 ezer forintért. Az Opel Corsa B kombi változatát eredetileg csak a dél-amerikai piacra szánta a német gyártó, ám akkora kereslet volt rá akkoriban Európában, hogy előszeretettel hajóztatták át ezeket az autókat a kontinensre. Az 1.7-es Isuzu származású szívódízel motorja pedig a világból is kimegy, rendkívül megbízható konstrukció. Bár az autón nincs érvényes műszaki, és a leírás szerint lakatolásra szorul, a képek alapján nem tűnik rossznak az autó, így kalandvágyóknak, és projektautósoknak megérheti megvenni ennyi pénzért.

Újkorában rendkívül vágyott tárgy volt egy Opel Corsa B kombi, használt autóként emiatt igazi különlegességgé vált

Fotó: Illusztráció

A Volkswagen konszern használt autóiból van a legnagyobb választék Székesfehérváron

Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a Volkswagen konszern legendás TDI motorjai mellett. Akinek nem számít a hogy nagy legyen az autó, az akár egy Seat Arosa-ra is beruházhat, amely több szempontból is jó választás lehet a hirdetésben szereplő példány, ugyanis vonóhoroggal, és klímával is rendelkezik, és 545 ezer forintos árcédulájával nem is számít drágának még úgy sem, hogy 290 ezer kilométer van az órájában, ami dízel mércéhez képest nem számít túl soknak, de kevésnek sem.

A Volkswagen Lupo spanyol változata nem lett akkora siker mint a német típus, de számos példánnyal lehet találkozni vele a piacon

Fotó: seat.com

Ha azonban számít a hely, plusz 5 ezer forintért már egy kései, 2006-os 1. generációs Skoda Octaviát is kaphatunk, a híres 1.9 TDI-vel, A gépjármű méretei szöges ellentétben állnak a Seattal szemben. Gigászi méretű csomagtartójába akár 3-4 bőrönd is belefér, amely az egyetemista lét egyik elengedhetetlen kelléke. Valamint kényelmesen elfér benne akár 4 felnőtt ember is, így a haveroknak, barátnőknek is bőven van hely. A konkrét példány 457 ezer kilométert futott, de az eladó állítása szerint végig vezetett szervizkönyves, így ha igazak a benne leírtak, akár ezzel az autóval is jó vásárt lehet csinálni. Ezen kívül még számos VW származású autót kínálnak a kitűzött vételár alatt Székesfehérváron, a Volkswagen Tourantól az Audi A3-ig.

Az első generációs Octavia hatalmas kasszasiker volt újkorában, és a használt piacon is kedvelt típus

Fotó: Skoda.cz

Ezen kívül ebbe az árkategóriába beleférnek olyan ritka autók is, mint a Saab 9-3 2.2-es TiD erőforrással, amelyről megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint nem rossz motor, de az 1.9-es sokkal megbízhatóbb, és kedvezőbb a fogyasztása is. Talán ezért is van az, hogy 690 ezerért árulják az egykoron prémiumnak számító autót. Akik nagyon ragaszkodnak a német prémiumhoz, nekik ennyi pénzért már elérhető a magyar használt autó piac egyik sztárja, BMW 320d, azonban itt mindig azt kell mérlegelni, hogy a magas fenntartási költségeket tudjuk-e vállalni az olcsó vételár mellett.