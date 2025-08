Fejér megyei polgármester nevével éltek vissza: hamis Facebook-profil bukkant fel

A digitális világ mára a mindennapi életünk szerves részévé vált, akár örülünk neki, akár nem, bekebelez bennünket a digitális létforma. Online barátkozunk, olvasunk híreket, vásárolunk, sőt sokszor közösséget is építünk a közösségi platformoknak. Azonban mindezek mellett egyre nagyobb veszélyt jelent az online tér árnyoldala: a hamis Facebook-profil jelensége, amely súlyosan visszaélhet a felhasználók bizalmával.

A hamis Facebook-profil nyitóképe. Fotó: A polgármestertől

Nemrégiben Sárosd polgármestere, Dunkl Gergely is áldozatává vált egy ilyen visszaélésnek. Egy álnéven – valójában a saját neve alatt – létrehozott hamis profil kezdett el tömegesen ismerősöket jelölni a közösségi oldalon, miközben teljes mértékben megtévesztette a felhasználókat.

Ez tudatos megtévesztés, amellyel nemcsak velem, hanem veletek is visszaélnek.

A polgármester egyúttal felszólított mindenkit, hogy ne fogadják el a hamis jelöléseket, ne reagáljanak az üzenetekre, és jelentsék a profilt a Facebooknak. Kiemelte, hogy neki két hivatalos oldala van: egy magánprofil és egy közszereplői oldal, amelyek hiteles információkat és valódi fényképeket tartalmaznak.

Dunkl Gergely polgármester. Fotó: A polgármester közösségi oldala

A hamis Facebook-profil célja nem mindig ártatlan

Szakértők szerint a hamis Facebook-profilok mögött többféle szándék húzódhat meg: lehet szó személyes lejáratásról, adathalászatról, vagy akár politikai manipulációról is. Ezek az álprofilok gyakran üzeneteket küldenek, érzékeny információkat próbálnak kicsalni, vagy egyszerűen csak bizalmat akarnak építeni, hogy azt később kihasználják. A probléma különösen súlyos, ha közszereplőkről van szó, az ő hitelességük, közéleti megítélésük és a választók bizalma is veszélybe kerülhet.

Miért fontos, hogy komolyan vegyük?

A közösségi média nem csupán szórakozásra szolgál, hanem egyfajta digitális közterület is lett. Ha itt nem vigyázunk egymásra, és nem lépünk fel az ilyen jelenségek ellen, akkor a közbizalom is megrendülhet, nemcsak a politikában, hanem egymásban is. A polgármester példája rávilágít arra, hogy senki sincs teljes biztonságban az online térben, még egy helyi vezető sem. Ezért is különösen fontos, hogy mindig ellenőrizzük, kivel kommunikálunk, és legyünk tudatosak a közösségi média használatában.