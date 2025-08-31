Megkezdődik minden idők egyik legnagyobb hadgyakorlata Magyarországon, Fejér is érintett

A kiképzés idején a hadgyakorlatokhoz elengedhetetlen csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján szeptember első hetében.

Hadgyakorlat miatt találkozhatunk katonai konvojokkal jövő héten több útvonalon is.

Forrás: honvedelem.hu

Több útvonalon is találkozhatunk katonai konvojokkal, helikopterekkel a hadgyakorlat idején

A hét minden napján katonai menetoszlopok (tehergépkocsik, buszok, Gidránok, személy- és mentő gépjárművek) indulnak útba Hajmáskérre Hódmezővásárhelyről, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár állomáshelyéről, míg a szentendrei MH Kiber- és Információs Műveleti Központ civil-katonai együttműködést biztosító személyi állományt telepít át szeptember 1-én, de Mistral légvédelmi rakétaindító állvány is érkezik szeptember 5-én Győrből. – tájékoztat többek között ezen útvonalról, valamint több másikról is a honvedelem.hu

