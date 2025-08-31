augusztus 31., vasárnap

Kiképzés

3 órája

Megkezdődik minden idők egyik legnagyobb hadgyakorlata Magyarországon, Fejér is érintett

A nemzeti szinten is jelentős méretű gyakorlatot tart a Magyar Honvédség szeptember első hetében. Az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlata a legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelet országunkban.

A kiképzés idején a hadgyakorlatokhoz elengedhetetlen csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján szeptember első hetében.

hadgyakorlat
Több útvonalon is találkozhatunk katonai konvojokkal, helikopterekkel a hadgyakorlat idején

A hét minden napján katonai menetoszlopok (tehergépkocsik, buszok, Gidránok, személy- és mentő gépjárművek) indulnak útba Hajmáskérre Hódmezővásárhelyről, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár állomáshelyéről, míg a szentendrei MH Kiber- és Információs Műveleti Központ civil-katonai együttműködést biztosító személyi állományt telepít át szeptember 1-én, de Mistral légvédelmi rakétaindító állvány is érkezik szeptember 5-én Győrből. – tájékoztat többek között ezen útvonalról, valamint több másikról is a honvedelem.hu

A gyakorlat további részleteiről itt olvashat.

 

