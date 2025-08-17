1 órája
Váratlan bírságot kaphatunk külföldről
A rendszámfelismerő-kamerák elterjedésével már a külföldi gyorshajtás sem úszható meg, ugyanakkor tévedések előfordulhatnak. Megeshet, hogy tévesen kapunk külföldi gyorshajtásról szóló bírságot, mutatjuk, ilyen esetben mit tehetünk!
Előfordulhat, hogy hazaérve a nyaralásból, nem várt meglepetés fogad minket – no nem olyan, hogy elhervadt a virág, amit valakinek öntöznie kellett volna, hanem mondjuk egy vaskos bírság gyorshajtás miatt. Az ember pedig csak áll, és értetlenkedve forgatja a kezében az értesítőt, nem tudván hová tenni a dolgot, hiszen minden közlekedési szabályt betartott. Mit lehet ilyenkor tenni?
Váratlan csekk külföldről
A rendszámfelismerő-kamerák is tévedhetnek, főleg a litván és svéd rendszámok miatt, amelyek szintén három betűből és három számból állnak, akárcsak a 2022. július 1-jéig kiadott magyar rendszámok. Ezért előfordul, hogy a gyorshajtási bírság helyes karakterkombinációval érkezik, de téves országjelzéssel – írja a Vezess.hu.
Függetlenül attól, hogy valóban mi követtük-e el a gyorshajtást, nem ajánlott figyelmen kívül hagyni a fizetési felszólítást, mivel könnyen több ezer eurós perré fajulhat az ügy, ha nem reagálunk időben. A rendezetlen közlekedési bírságok akár évekig nem évülnek el, így egy ellenőrzésnél a bírságoló országba lépve könnyen bajba kerülhetünk
– mondja Janklovics Ádám ügyvéd, kiemelve, hogy ha váratlan csekket kapunk külföldről, és úgy gondoljuk, hogy tévedés történt, először is vegyük alaposan szemügyre azt, ellenőrizve a részleteket. Gyanúra adhat okot, ha
- az esemény dátuma és időpontja olyan, amikor nem tartózkodtunk az adott országban;
- az autó típusa, színe vagy egyéb leírása nem egyezik a miénkkel;
- a rendszám helytelenül van feltüntetve a dokumentumban, vagy hasonló, de nem pontosan megegyező a miénkkel.
Így kerüld el a közlekedési bírságot külföldi nyaralás során
Mit tehetünk, ha tévesen bírságoltak meg gyorshajtásért?
Rossz hír, hogy a magyar jog szerint nincs közvetlen lehetőség arra, hogy egy hazai hatóságnál vitassuk a külföldről érkező bírságot, mivel az ügy az adott külföldi ország joghatósága alá tartozik. Ha azonban bizonyítani tudjuk, hogy tévedés történt, akkor az illetékes külföldi szerv köteles lesz figyelembe venni a magyar hatóságok által kibocsátott dokumentumokat és igazolásokat.
- Első lépésként vegyük fel a kapcsolatot az illetékes külföldi hatóságokkal.
- Bizonyítsuk, hogy tévedés történt: küldjünk fényképet az autónkról és a rendszámról, küldjünk bizonyítékot (pl.: parkolójegy, repjegy) arról, hogy az adott időpontban máshol tartózkodtunk.
„Ha Ausztriából vagy más EUCARIS-rendszert használó országból kapunk felszólítást, de jogtalannak érezzük a bírságot, a megadott határidőn belül nyújtsunk be írásos kifogást. Ezt az érintett hatóság hivatalos nyelvén, az ügyszám megjelölésével kell megtenni. Ha a hatósággal történő kapcsolatfelvétel sikertelen, az európai uniós polgárok jogérvényesítését támogató SOLVIT központhoz lehet fordulni, amely közvetít a felek között és segíthet megoldást találni” – írja a Vezess.hu cikke, amelyből az is kiderül, hogy milyen lehetőségeink vannak akkor, ha az érintett hatóság elutasítja a kérelmünket.
Ott sem volt, mégis gyorshajtáson kapták – Ez meg, hogy lehet?Íme egy történet, amelynek alanya bizonyítottan nem csinált semmi rosszat és mégis megbüntették. Az oknyomozásban szakértő segítségét is kértük, aki több mint húsz éve igyekszik védeni a magyar autósok jogait, de mint kiderült, nincs könnyű helyzetben.
