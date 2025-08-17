Váratlan bírságot kaphatunk külföldről

Előfordulhat, hogy hazaérve a nyaralásból, nem várt meglepetés fogad minket – no nem olyan, hogy elhervadt a virág, amit valakinek öntöznie kellett volna, hanem mondjuk egy vaskos bírság gyorshajtás miatt. Az ember pedig csak áll, és értetlenkedve forgatja a kezében az értesítőt, nem tudván hová tenni a dolgot, hiszen minden közlekedési szabályt betartott. Mit lehet ilyenkor tenni?

Indokolatlanul érkezhet külföldről gyorshajtási bírság

Váratlan csekk külföldről

A rendszámfelismerő-kamerák is tévedhetnek, főleg a litván és svéd rendszámok miatt, amelyek szintén három betűből és három számból állnak, akárcsak a 2022. július 1-jéig kiadott magyar rendszámok. Ezért előfordul, hogy a gyorshajtási bírság helyes karakterkombinációval érkezik, de téves országjelzéssel – írja a Vezess.hu.

Függetlenül attól, hogy valóban mi követtük-e el a gyorshajtást, nem ajánlott figyelmen kívül hagyni a fizetési felszólítást, mivel könnyen több ezer eurós perré fajulhat az ügy, ha nem reagálunk időben. A rendezetlen közlekedési bírságok akár évekig nem évülnek el, így egy ellenőrzésnél a bírságoló országba lépve könnyen bajba kerülhetünk

– mondja Janklovics Ádám ügyvéd, kiemelve, hogy ha váratlan csekket kapunk külföldről, és úgy gondoljuk, hogy tévedés történt, először is vegyük alaposan szemügyre azt, ellenőrizve a részleteket. Gyanúra adhat okot, ha