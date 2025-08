Azok a hanyagul odavetett rakományok, lazán kötött csomók súlyos baleseteket okozhatnak. Jobb volna több figyelemmel és körültekintéssel végezni a rakodást.

A könnyelműség mindig megbosszulja magát…

Gyilkosság, fekete álarcban

Negyven évvel ezelőtt, ezen a napon jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban a Minden mennyiségben! Című írás. Akkor még voltak izgalmak.

„Tüzes paripán vágtatva üldözi Tony Curtis a bohócálarcos Don Carlost, a veszélytől vissza nem riadó partizánok közé álarcosan beépül egy angol lord, akinek felmenőit rendre gyilkolja egy titokzatos fekete álarcos ismeretlen ... Talán Roger Moore.

Ez eddig agyrém. Előzményei a televízió "álarcos" műsorai: a délelőttönként megismételt, Álarcban című filmsorozat, vele egy időben a Minden lében két kanál, s a lassan véget érő spanyol sorozat, a Fekete álarc, amit szombatonként ismételnek.

Újabban sok az álarc a tévében, vajon mi lehet mögötte?”

Kifli s kenyér koszos kézzel

Kenyérgond. Az 1995-ös cikk címe azt sugallja, hogy esetleg ellátási problémával küzdöttek a sütödék, de kiderül, hogy más volt a gond.

„Jól öltözött, fiatal, minden bizonnyal összetartozó emberpár (férfi és nő) vonta magára minap a figyelmet az egyik lakótelepi ABC-ben. Nem éppen makulátlan eleganciájukkal, sokkal inkább vásárlási viselkedésükkel kerültek rövid időre környezetük középpontjába, amikor mindketten könyékig vájkáltak a péksüteményes rekeszekben. Közben friss áruval töltötték föl a tárlókat. Erre kiürítették a stanecliket, hogy már az illatos, meleg pékáruból vegyenek. Ekkor pillantották meg a közelükben lévő nejlonzacskókat. Szakítottak hát a rolliból is, s így már azokat gyömöszölték tele. Mígnem ropogósra sült kenyér is került elő a raktárból. A férfi megragadott egy fél kilós veknit, s az iménti zacskókat hátrahagyva, már siettek is bevásárlókocsijukkal a pénztárhoz. Tették mindezt a többi vevő nagy megrökönyödésére, akiknek a kenyérgond (ha van ilyen?!) teljesen mást jelent.