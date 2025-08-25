1 órája
Rémület tört ki az étteremben, gyilkosság sokkolta a békés magyar üdülővárost
Az elmúlt hét Fejér vármegyében számos megrázó és emlékezetes eseményt hozott, amelyek nagy visszhangot váltottak ki az olvasók körében. A hírek középpontjában egyaránt álltak tragédiák, hősies helytállás és súlyos problémák, valamint gyilkosság is.
Volt, olyan település, ahol égető gond az orvoshiány, amely nemcsak a mindennapi betegellátást nehezíti, hanem hosszú távon is komoly kihívásokat jelent az egészségügyi rendszernek. Ugyanakkor volt, ami reményt és példamutatást adott: egy székesfehérvári étteremben egy vendég életét sikerült megmenteni a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően – ez az eset is jól mutatja, mennyit jelent az emberség és a gyors segítség a kritikus pillanatokban. Sokakat megrendített a Fejér Vármegyei Szent György Kórház gyászhíre: az intézmény közössége szeretett és elismert munkatársát veszítette el, amely súlyos veszteség nemcsak a kórház, hanem a helyi közösség számára is. A hét legdrámaibb eseménye azonban kétségkívül a gárdonyi gyilkosság volt, amely felkavarta a város lakóit és széles körben váltott ki megdöbbenést.
A gyilkosság mindenkit megrázott, az életmentés reményt keltett
A múlt hét történései így egyszerre mutatták meg az emberi összefogás erejét, a közösséget sújtó veszteségek fájdalmát és azokat a problémákat, amelyekkel a mindennapokban szembe kell nézni.
Megoldódik az orvoshiány Cecén
Idén szeptemberétől újabb jelentős mérföldkőhöz érkezik Cece község egészségügyi ellátása: Bodnár Imre doktor csatlakozik a Cecei Egészségház csapatához. A fejlesztések révén három kiváló orvos és korszerű rendelő áll majd a lakosság rendelkezésére.
Megoldódik az orvoshiány: új háziorvos érkezik a településre
Félelmetes pillanatok egy fehérvári étteremben
Egy Fejér vármegyei étteremben történt az a megható eset, amely ismét bebizonyította, mennyire fontos a gyors segítségnyújtás. Az étteremeben vacsorázott egy doktornő és férje, illetve egy másik asztalnál Szabadi Lantos Álmos, székesfehérvári mentőápoló is, a doktornő felfigyelt arra, hogy egy idős nő rosszul lett az egyik asztalnál. A hölgy félrenyelt, majd eszméletét vesztette, így azonnal megkezdődött az életéért folytatott küzdelem.
Félelmetes pillanatok egy fehérvári étteremben – életmentés lett a vacsora vége
Gyászol a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook bejegyzésében tudatta a szomorú hírt, hogy korábbi osztályvezető főnővére elhunyt. Bokorné Sike Erika türelemmel viselt betegsége után 2025. augusztus 21-én örökre megpihent.
Gyászol a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Veszélyes fehérvári férfi nyomában az egész ország
A rendőrség országos körözést adott ki Halmosi Tamás ellen, aki 1971. január 4-én született Székesfehérváron. A férfit szabadságvesztés letöltése céljából, valamint újabb bűncselekmények – köztük sikkasztás és csalás – megalapozott gyanúja miatt körözik.
Szeptembertől változik a menetrend
Számos helyi és helyközi járatot érint Székesfehérváron és a vármegye több településén. Szeptember 1-jétől Fejér megyei buszmenetrend változás lép életbe. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint új buszjáratok indulnak, több megszokott járat menetrendje módosul, és egyes megállóhelyek neve is változik.
Figyelem, utazók! Szeptembertől változik a Fejér megyei buszmenetrend
Különleges luxusautót árulnak Székesfehérváron
Különleges használt olasz sportautót hirdetnek Székesfehérváron. A Ferrari SF90 alap változatának is bőven 100 millió forint felett van az ára, azonban ebből a kiadásból csupán egyetlen darab létezik az egész világon, így mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki meg szeretné vásárolni ezt az autócsodát.
Ilyen Ferrarija még Jákob Zolinak sincs – Székesfehérváron árulnak egy különleges SF90-et
Kiderült mikor nyílik a régóta várt áruház Fehérváron
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Székesfehérváron is üzletet nyit a Mömax. Az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb lakberendezési nagyáruháza az Auchan környékén, a Dechatlon szomszédságában kapott helyet. A munkálatok lassan véget érnek, a lakásfelújítás, lakberendezés előtt állók pedig már serényen írhatják is a bevásárlólistát, hiszen nemsokára elérkezünk a székesfehérvári Mömax nyitásának időpontjához!
Kiderült, mikor nyílik a sokak által várt áruház FejérbenMegvan a székesfehérvári Mömax nyitásának időpontja.
Elbontják a hírhedt épületet a Rádió utcában
Elkezdődött két régi önkormányzati bérlakás lebontása Székesfehérváron a Rádió utcában. A használaton kívüli épületeket az idők során önkényes lakásfoglalók vették birtokba, magatartásukkal nm egyszer veszélyeztetve a közbiztonságot is. Többek között ezért is vált szükségessé a Rádió utcai épületek elbontása.
Idős hölgy megható vallomása
Egy hideg januári hajnalon Győriné Pávay Emese fehérvári lakos balesetet szenvedett, csúnya nyílt töréssel szállították a Szent György Kórházba. S bár a sérülés nyoma megmarad, 12 napos kórházi tartózkodása mély nyomott hagyott benne, amelyről beszélnie kell.
Hála a gyógyítóknak: idős hölgy megható vallomása kórházi tartózkodásáról
Gárdonyi gyilkosság
Ép ésszel fel nem fogható eset történt augusztus 17-én, vasárnap Gárdonyban, ahol egy lakóházban holtan találtak egy idős nőt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A rendőrség információi szerint az asszony fia tehette a szörnyűséget, aki később testvérének küldött üzenetben be is ismerte a gyilkosságot. Vallomása után nem sokkal később a férfi saját magával is végzett, a közelben található vasútállomáson vonat elé lépett.