1 órája
Gyászol Cser-Palkovics András - fájdalmas veszteség árnyéka vetült Fehérvárra
Augusztus 13-án elhunyt Látrányi Viktória újságíró, a város kulturális életének meghatározó alakja. A hír gyászba borította Székesfehérvárt és mindazokat, akik ismerték és szerették.
Gyász borult Székesfehérvárra: augusztus 13-án, életének 45. évében elhunyt Látrányi Viktória újságíró, a város kulturális életének meghatározó alakja. A Szent István Király Múzeum sajtófőnökeként és a Fehérvár TV munkatársaként két és fél évtizeden át szolgálta a helyi közösséget, szenvedélyesen ápolva a kulturális értékeket és összekötve Fehérvár polgárait.
Négy éve tartó, méltósággal viselt betegsége az utóbbi napokban erősödött fel. Halála váratlanul érte mindazokat, akik bíztak gyógyulásában. Cser-Palkovics András polgármester Facebook oldalán emlékezett vissza utolsó találkozásukra a Királyi Napok alatt, ahol Viki még erőn felül is dolgozott.
Látrányi Vikivel a Balkánon, húsz évvel ezelőtt