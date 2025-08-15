Gyászol Cser-Palkovics András - fájdalmas veszteség árnyéka vetült Fehérvárra

Gyász borult Székesfehérvárra: augusztus 13-án, életének 45. évében elhunyt Látrányi Viktória újságíró, a város kulturális életének meghatározó alakja. A Szent István Király Múzeum sajtófőnökeként és a Fehérvár TV munkatársaként két és fél évtizeden át szolgálta a helyi közösséget, szenvedélyesen ápolva a kulturális értékeket és összekötve Fehérvár polgárait.

Egész Székesfehérvár gyászol

Forrás: ÖKK

Négy éve tartó, méltósággal viselt betegsége az utóbbi napokban erősödött fel. Halála váratlanul érte mindazokat, akik bíztak gyógyulásában. Cser-Palkovics András polgármester Facebook oldalán emlékezett vissza utolsó találkozásukra a Királyi Napok alatt, ahol Viki még erőn felül is dolgozott.